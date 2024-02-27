Новые устройства значительно повысят производительность такого рода устройств и станут первыми на базе архитектуры x86

Компания SolidRun представила свой дебютный модульный компьютер CX7(CoM), использующий APU V3000 на базе архитектуры процессора AMD Zen 3. Новый компьютер CX7 построен на базе восьмиядерного чипа AMD V3000, оснащается до 96 ГБ памяти стандарта DDR5, имеет три слота для подключения твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 и многочисленные способы подключения.

реклама

Новинка представляет собой устройство со значительно большей производительностью по сравнению с предыдущими моделями модульных компьютеров на базе чипов с архитектурой Arm, использующих обычные ядра Cortex.

Как было сказано, компьютер CX7 имеет очень высокую вычислительной мощность. Он работает на 8-ядерном APU с архитектурой Zen 3 из серии V3000 аналогичной моделям Ryzen 6000. На данный момент компания представила две модели: V3C18I и V3C4 мощностью 15 Вт и 45 Вт соответственно. Система поддерживает два модуля памяти DDR5 с максимальным объемом 48 ГБ каждый. Всего чип имеет 20 линий PCIe 4.0, 12 из которых можно использовать для устройств хранения NVMe.

Кроме того, новый CX7 имеет поддержку более новых APU линеек Ryzen 7000 Phoenix и Ryzen 8000 Hawk Point на базе архитектуры Zen 4. Интересно, что компания SolidRun не говорит об этом в своем пресс-релизе, но спецификации прямо указывают на «процессоры Ryzen 7840HS и Ryzen 8845HS. В спецификациях также говорится, что модель CX7 поддерживают память с частотой до 4800 МГц, а модели, использующие процессоры с архитектурой Zen 4, будут работать с модулями вплоть до DDR5-5600.

Что касается возможностей подключения к сети, то за это отвечают два 10-гигабитных порта Ethernet, четыре 2,5-гигабитных порта Ethernet, а также интерфейс WiFi 6E и 5G.

Выход SolidRun линейки V3000 не должен удивлять, так как компания уже выпускает компьютеры для промышленности на базе чипов Ryzen 7000 Phoenix, таким образом новинка не является первым продуктом компании с чипами AMD. Однако SolidRun впервые использовала процессор на архитектуре x86 для модульного компьютера, причем все они на данный момент использовали многоядерные процессоры Arm с ядрами Cortex-A72, вышедшими девять лет назад, в 2015 году.

Стоит отметить, что новые компьютеры CX7 будут не такими энергоэффективными, но точно значительно более мощными, а также самыми дорогими в ассортименте компании SolidRun.