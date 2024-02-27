Новые условия для бесплатных пользователей сервиса GeForce Now вступят в действие уже завтра

Nvidia будет показывать рекламу для бесплатных пользователей своего сервиса потоковой передачи игр GeForce Now, начиная с 28 февраля 2024 года. Реклама будет отображаться, пока геймеры находятся в очереди. Это не должно удивлять, поскольку облачные потоковые сервисы должны компенсировать затраты на бесплатные учетные записи, а Nvidia утверждает, что эти средства обеспечат лучший доступ для всех пользователей.

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Представитель Nvidia Стефани Нго говорит: «Бесплатные пользователи начнут видеть до двух минут рекламы, ожидая в очереди, чтобы начать игровую сессию». Nvidia также добавила, что, поскольку реклама покрывает затраты на бесплатное обслуживание пользователей, то компания со временем ожидает сокращения среднего времени ожидания для бесплатных пользователей. Nvidia будет уведомлять об этом своих бесплатных пользователей по электронной почте.

Отображение рекламы облачного игрового сервиса имеет большой смысл, учитывая, что другие потоковые сервисы, такие как Spotify, используют аналогичный подход. Бесплатные пользователи по-прежнему получают доступ к облачному игровому сервису, и Nvidia сможет и дальше улучшать и расширять его. На платных уровнях игра по-прежнему будет доступна без рекламы. Однако стоит обратить внимание, что несколько месяцев назад Nvidia увеличила цены на подписку в некоторых регионах, а в январе также ввела ежедневные тарифы. Очевидно, что компания ищет способы увеличить прибыль от своего сервиса GeForce Now.

Пакет Priority стоит 9,99 долларов в месяц и включает функции RTX, приоритетный доступ и разрешение 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. Уровень Ultimate стоит 19,99 долларов в месяц, имеет производительность, эквивалентную RTX 4080, поддерживает 4K и сверхширокие разрешения с частотой до 120 кадров в секунду. GeForce Now требует скорость подключения не менее 15 Мбит/с для игр в разрешении 720p при 60 кадрах в секунду и 25 Мбит/с для 1080p при 60 кадрах в секунду с задержкой менее 80 мс.

Облачные игры имеют свои преимущества. Но бесплатный сервис неизбежно столкнется с определенными проблемами, как и любой другой потоковый сервис. Nvidia также нуждается в доступных центрах обработки данных, чтобы обеспечить наилучшее качество и низкую задержку для пользователей GeForce Now. Несмотря на важные партнерские отношения, запуск облачных игр через интернет-соединение телефона также может стоить дорого. Сочетание этих и других проблем в конечном итоге привело к закрытию Google Stadia.

Основное преимущество потоковой передачи игр, особенно с Nvidia, заключается в том, что она позволяет многим подключенным к Интернету и поддерживаемым устройствам наслаждаться высококачественными игровым процессом на бюджетном оборудовании, обеспечивая доступ к таким функциям, как DLSS. Nvidia заявляет, что GeForce Now предоставляет доступ к более чем 1800 играм.

Благодаря этим и другим изменениям Nvidia надеется расширить свою базу пользователей GeForce Now, а также побудить разработчиков и издателей присоединиться к сервису.