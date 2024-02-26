Новые видеокарты предназначены для мобильных рабочих станций и заменят модели на архитектуре Ampere

Во время мероприятия MWC 2024 компания NVIDIA представила две новые профессиональные видеокарты для ноутбуков серии RTX ADA. Эти видеокарты на базе графического процессора AD107 имеют до 2560 ядер CUDA. RTX A1000 ADA соответствует по количеству ядер модели RTX A2000 с 2560 ядрами, тогда как RTX 500 ADA использует конфигурацию с 2048 ядрами.

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Благодаря новым моделям компания NVIDIA расширила линейку графических процессоров RTX ADA для мобильных рабочих станций до семи видеокарт на базе GPU AD103, AD104, AD106 и новейшие варианты на GPU AD107. Пользователи могут выбирать различные конфигурации памяти от 4 до 16 ГБ, в зависимости от своих предпочтений и требований.

Модель RTX 1000 ADA комплектуется 6 ГБ видеопамяти на 96-битной шине, что означает улучшение по сравнению с Ampere в ширине шины памяти при одновременном увеличении ее объема. Обе модели и RTX 1000, и RTX 500 на базе Ampere имели 2048 ядер и конфигурацию с 4 ГБ памяти, но позже NVIDIA представила версию RTX 1000 с 6 ГБ. RTX 1000 ADA можно считать обновлением этой модели, имеющей новую архитектуру при сохранении почти идентичных характеристик.

NVIDIA также увеличивает общую мощность графики (TGP) для отдельных моделей: у RTX 500 она варьируется от 20–60 Вт до 35–60 Вт, а у серии RTX 1000 — от 35–95 Вт до 35–140 Вт. Примечательно, что только RTX 1000 поддерживает технологию Dynamic Boost, обеспечивая дополнительные 15 Вт, которые уже учтены в указанных диапазонах мощности.