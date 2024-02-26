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AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
Купить за такую цену процессор можно при использовании скидочного купона на 20 долларов

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 Лучший игровой процессор AMD для платформы AM5, Ryzen 7 7800X3D, вернулся в продажу по самой низкой цене в 349 долларов. Об этом падении цен, не наблюдавшемся в течение нескольких недель, последний раз сообщалось в декабре.

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 Ryzen 7 7800X3D является 8-ядерным процессором на архитектуре Zen4 с технологией 3D V-Cache, может похвастаться большим кэшем L3 по сравнению с обычной версией чипа. Это приводит к значительному улучшению игровой производительности. Кроме того, больший кэш позволяет пользователям выбирать более низкочастотную память DDR5, что в конечном итоге снижает общую стоимость системы.

 Newegg в настоящее время предлагает процессор за 349 долларов после применения специального купона на скидку в размере 20 долларов. Эта акция только началась и не получила поддержки среди других ритейлеров. Стоит добавить, что в настоящее время закончилось действие акции с процессорами Ryzen, поэтому не стоит ожидать бесплатной копии игры Star Wars Jedi Survivor.

 Пока не похоже, что AMD решила снизить цену на остальные процессоры Ryzen 7 7000X3D, хотя 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D на прошлой неделе преодолел новую отметку в 409 долларов и все еще доступен по этой цене.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 7 7800x3d #ryzen 9 7900x3d #newegg
Источник: videocardz.com
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