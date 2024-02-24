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Материнские платы MSI получили поддержку 256 ГБ ОЗУ
На поддержку такого объема могут рассчитывать владельцы плат AMD серии 600 и Intel серий 700 и 600

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 Хотя материнские платы MSI на чипсетах Intel и AMD уже поддерживают лучшие модули оперативной памяти, компания включила поддержку модулей памяти DDR5 емкостью 64 ГБ посредством нового обновления прошивки. Она позволяет пользователям установить до 256 ГБ памяти, что беспрецедентно для потребительской платформы.

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 Выход памяти DDR5 представил нестандартные емкости модулей, например 24 ГБ и 48 ГБ. Эти новые объемы увеличили максимальную емкость комплекта памяти до 96 ГБ и 192 ГБ соответственно. Однако впереди ещё большие достижения в плане объема ОЗУ. Производители памяти готовят свои основные модули памяти емкостью 64 ГБ. Kingston является одним из поставщиков, продемонстрировавших предстоящие комплекты памяти объемом 256 ГБ, состоящие из четырех модулей памяти по 64 ГБ.

 Хотя модули памяти емкостью 64 ГБ еще не доступны на розничном рынке, MSI уже заложила основу для будущих комплектов памяти. Прошивка для материнских плат AM5 с чипсетами X670, B650 и A620 вышла в январе. Теперь настала очередь пользователей Intel получить новую прошивку материнской платы. Материнские платы Intel серий 700 и 600 получили право на обновление, но MSI выпустила прошивку для первой уже сегодня. Материнские платы 600-й серии получат обновления в конце февраля и марте.

 Первоначальное развертывание для Intel включает в себя модели из линеек MEG, MAG, MPG и Pro, начиная от флагманской MEG Z790 Godlike Max и заканчивая бюджетной MAG B760M Mortar. Недавно представленная плата Z790MPower также входит в этот список. Следует отметить, что эти прошивки находятся на стадии бета-тестирования, поэтому в них могут быть ошибки. Возможно, будет разумно дождаться финальной версии, поскольку в розничной продаже всё равно нет комплектов памяти DDR5 с модулями памяти емкостью 64 ГБ.

 Дебют модулей памяти DDR5 емкостью 64 ГБ определенно изменит ситуацию. Пользователи могут иметь 256 ГБ памяти на материнской плате с четырьмя модулями DIMM и до 128 ГБ на материнской плате с двумя модулями DIMM. До DDR5 единственным способом достижения этих возможностей были HEDT платформы и серверы. Логично, что вышеупомянутые платформы также выиграют от новых модулей памяти. Платформа HEDT с восемью слотами памяти DDR5 может вместить до 512 ГБ памяти.

 Стоит однако иметь в виду, что увеличение объема памяти на материнской плате с четырьмя модулями DIMM обойдется недешево. Например, комплект Corsair Vengeance DDR5-5200 192 ГБ (4x48 ГБ) продается по цене 649,99 долларов, поэтому модули памяти на 256 ГБ, скорее всего, поднимет цену почти до отметки в 1000 долларов.

#amd #intel #msi #материнские платы #ddr5 #оперативная память #z790 #x670 #оперативная память ddr5 #материнские платы msi
Источник: tomshardware.com
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