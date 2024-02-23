Система с GH200 не смогла составить достойную конкуренцию процессорам Treadripper 7980X и Treadripper 7995WX

Сравнение серверного процессора Nvidia Grace в 39 тестах с AMD Threadripper 7980X и Threadripper Pro 7995WX показывает, что чип Nvidia на базе Arm не сильно отстает от высокопроизводительного процессора AMD. Тесты предоставлены порталом Phoronix, который протестировал три процессора в различных приложениях Linux, и хотя ясно, что Grace не чемпион, результаты все равно впечатляют.

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Для сравнения Phoronix использовал рабочую станцию, оснащенную GH200 Grace Hopper, которая имеет как процессор Grace, так и графический процессор H200 на базе архитектуры Hopper. Процессор Grace имеет 72 ядра, 480 ГБ памяти LPDDR5X и основан на архитектуре Arm. Отдельно чипы Grace не продаются, их можно найти только в комбинированных устройствах CPU-GPU, таких как GH200 и в двухчиповом Grace Superchip. Threadripper 7000, напротив, представлен несколькими моделями и может иметь до 1 ТБ памяти DDR5.

Хотя было проведено 39 отдельных тестов, Phoronix не включил каких-либо общих показателей производительности, позволяющих оценить, насколько хорошо Grace справилась с 64-ядерным Treadripper 7980X и 96-ядерным Treadripper 7995WX. Однако Grace проиграл больше тестов, чем выиграла, и хотя это не учитывает общую производительность, есть подозрение, что Grace там тоже будет позади. Phoronix также протестировал ту же рабочую станцию Grace на серверных процессорах AMD Epyc.

Для продукции Nvidia это не лучший результат, но в данных обстоятельствах все не так уж и плохо. Threadripper 7000 обладает множеством преимуществ: многие приложения оптимизированы исключительно для архитектуры x86, а не для Arm, Threadripper 7000 имеет гораздо более высокие тактовые частоты, чем чип Grace, ориентированный на эффективность, и гораздо больший объем кэш-памяти L3.

Сравнение возможно не совсем справедливо. В конце концов, Grace разработан для серверов и ориентирован на эффективность, а Threadripper — это настоящий чип для рабочих станций, который делает все возможное для достижения максимальной производительности. Nvidia не раскрыла TDP ни одного процессора Grace, а у Phoronix нет данных об энергопотреблении.

Grace также выгодно отличается от Intel Sapphire Rapids с точки зрения эффективности. Тесты, проведенные ранее в этом месяце, показывают, что серверные процессоры Nvidia уступают процессорам Intel по производительности, но указывают на то, что в отношении эффективности ситуация другая.