Встроенная графика процессора Zhaoxin KX-7000 проигрывает даже iGPU HD Graphics 4400

Хотя процессоры Zhaoxin KX-7000, основанные на новейшей микроархитектуре Century Avenue, обещают значительный прирост производительности по сравнению со своими предшественниками в приложениях общего назначения, их встроенная графика не столь впечатляет. По данным Benchleaks, производительность iGPU ниже, чем у iGPU конкурентов десятилетней давности.

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Восьмиядерные процессоры Kaixian KX-7000/8 компании Zhaoxin включают новейшую разработку компании ZX C-1190, которая, как утверждается, поддерживает DirectX12/OpenGL4.6/OpenCL1.2 и обеспечивает в четыре раза большую производительность, чем ее предшественник. Однако этого может быть недостаточно, чтобы конкурировать на современном рынке, поскольку в тесте Geekbench 5 OpenCL графика набирает всего 2024 балла.

Для сравнения, результаты самого медленного встроенного графического процессора Intel UHD Graphics 730 составляют около 7500 баллов. Самая младшая дискретная видеокарта AMD Radeon RX 6300 для настольных ПК набрала 26127 баллов в том же тесте. Даже HD Graphics 4400 десятилетней давности от Intel набирает в этом тесте от 2500 до 3000 баллов.

Конечно, тест OpenCL не отражает игровые возможности графического процессора, но он дает нам представление о том, как вычислительные возможности одного графического процессора соотносятся с вычислительными возможностями другого. Возможно, Zhaoxin сможет повысить производительность своего iGPU ZX C-1190 с помощью более качественных драйверов, но даже это не поможет сократить эту пропасть.

Интегрированный графический процессор содержит четыре вычислительных блока, работающих на частоте 700 МГц, и хотя нет информации о точных характеристиках этих блоков, вряд ли каждый из них содержит сотни потоковых процессоров.

Хотя iGPU Zhaoxin ZX C-1190 не впечатляет вычислительной производительностью OpenCL, он все же поддерживает декодирование и кодирование видео в форматах H.265/H.264 с разрешением до 4K, а также выводить изображение через порты DisplayPort, HDMI и D-Sub/VGA. Следует также сказать, что эти процессоры предназначены в первую очередь для офисных ПК, поэтому их графические возможности имеют второстепенное значение.