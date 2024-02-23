Раскрыта производительность процессора AMD Ryzen 7 8700 GE мощностью 35 Вт

Немецкий технический обозреватель GucksTV недавно получил в свои руки инженерный образец процессора Ryzen 7 8700GE. Этот процессор по цене 299 долларов (277 евро) является более выгодной покупкой по сравнению с Ryzen 7 8700G, доступным сейчас в Германии за 350 евро.

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Хотя AMD уже представила серию Ryzen 8000G с TDP по умолчанию 65 Вт, ходят слухи о том, что компания работает над вариантами c TDP 35 Вт, известными как серия Ryzen 8000GE. Хотя официальной даты выпуска процессоров пока нет, есть большие надежды, что эти чипы скоро появятся на рынке у системных интеграторов.

AMD уже некоторое время отправляет образцы своим партнерам, причем упоминания о настольных APU Phoenix появляются начиная с третьего квартала прошлого года. Серия Ryzen 8000G дебютировала в конце января и включала четыре модели: 8-ядерный Ryzen 7 8700G, 6-ядерный Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G и 4-ядерный Ryzen 3 8300G. Примечательно, что последний будет недоступен для покупки в розницу.

Хотя настольные процессоры мощностью 35 Вт, возможно, не привлекают значительного внимания игрового сообщества, Ryzen 7 8700G, однако мощная интегрированная графика на архитектуре RDNA3 с поддержкой кодирования AV1 привлечёт внимание тех, кто создает домашние серверы или домашние кинотеатры. Ожидается, что вариант мощностью 35 Вт будет еще более подходящим для таких целей.

GucksTV провел прямое сравнение Ryzen 7 8700G и Ryzen 7 8700GE, которые оснащены 8 ядрами Zen4 и 12 вычислительными блоками RDNA3.

Однако важно отметить некоторые проблемы с инженерным образцом. Похоже, что ему не хватает поддержки профилей разгона памяти, в отличие от Ryzen 7 8700G, который легко справляется с профилем разгона памяти XMP. Ryzen 7 8700GE соответствует спецификациям JEDEC на скорости 5200 МТ/с, но после обновления BIOS материнской платы рецензент успешно включил скорость 6400 МТ/с. Стоит иметь в виду, что для использования Ryzen 7 8700GE может потребоваться последняя версия БЕТА-прошивки. Что касается тактовой частоты процессора, то оба образца достигли частоты 5,1 ГГц при минимальной зафиксированной частоте 1,7 ГГц.

В тесте Cinebench R15 Ryzen 7 8700GE показал энергопотребление до 40 Вт, а Ryzen 7 8700G достиг пиковой мощности 88 Вт, оба показали среднюю температуру ниже 52,6°C, а Ryzen 7 8700G нагревался в максимуме до 70,5°C с тем же воздушным охлаждением.

В среднем одноядерная производительность Ryzen 7 8700GE на 5%, а многоядерная на 17% ниже, чем у Ryzen 7 8700G. Что касается графики, это среднее падение производительности 35-ватной модели составило 23% при меньшем на 52% энергопотреблении.

Ryzen 7 8700GE кажется идеальным выбором для систем с низким энергопотреблением. GucksTV построила платформу Mini-ITX на основе этого процессора, и она показала отличную работу, учитывая ограничения по мощности. Похоже, что этот APU сможет заменить Ryzen Z1 Extreme, который построен на той же платформе, но в другом корпусе для игровых мобильных устройств.



