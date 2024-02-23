Такой привилегией будут обладать только мобильные чипы Arrow Lake-H

Arrow Lake станет первой за последние годы пользовательской архитектурой компании с совершенно новой архитектурой ядер центрального процессора и графического процессора. Линейка, выпущенная после запуска Meteor Lake и оснащенная совершенно новыми ядрами графического процессора под названием Xe-LPG, также будет поддерживать эту архитектуру с некоторыми вариантами, известными как LPG+. Оказывается, этот знак "+" распространяется не на все продукты поколения Arrow Lake.

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Как сообщает Coelacanth's Dream, только представители Arrow Lake-H будут использовать графику LPG+, тогда как настольные варианты, известные как Arrow Lake-S, вместо этого будут опираться на Xe-LPG. На изображении ниже представлены изменения, которые Intel внесла в код «C for Metal Compiler (cm-компилятор).

Как пояснил инженер Intel, только некоторые модели будут оснащены графикой Xe-LPG+, которая указана в Intel как GFX версии 12.74. Для этого различия потребуется, чтобы Intel перечисляла отдельные идентификаторы устройств PCI в программном обеспечении, чтобы правильно показывать, какая версия поддерживается.

Что касается слухов и утечек, то графика Xe-LPG+ поддерживает инструкции DPAS (систолическое накопление скалярного произведения). Эта инструкция уже используется в архитектуре Xe-HPG, но была отключена в варианте LPG. Его целью является поддержка режимов FP16, BF16, IN4 и INT4 с 16 или 32 битным накоплением. Это означает, что благодаря ядру XMX, графический процессор может выполнять гораздо больше операций за такт. Intel подробно описала эту инструкцию в обзоре Xe-HPG, с которым можно ознакомиться при желании по данной ссылке.

Ожидается, что процессоры Intel Arrow Lake-S будут выпущены в этом году, а вскоре за ним последуют мобильные чипы Arrow Lake-H, а также маломощные Lunar Lake-MX.