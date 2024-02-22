Таких финансовых вершин удалось достичь благодаря глобальному буму в области искусственного интеллекта

Nvidia сообщила о рекордных продажах и огромном росте доходов в 2024 финансовом году, чему способствовал глобальный бум искусственного интеллекта. Общий доход компании за последний квартал 2023 года составил $22,1 млрд, что на 22 процента больше, чем в предыдущем квартале, и на 265 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Результаты намного превзошли прогноз аналитиков Уолл-стрит и помогли общей годовой выручке компании достичь $60,9 млрд, что на 126 процентов больше, чем в 2022 году. При этом прибыль на акцию по GAAP достигла $11,95, что на 586 процентов больше, чем в предыдущем году. Прибыль на акцию без учета GAAP составила $12,96, что на 288 процентов больше, чем в 2022 году.

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Большая часть роста пришлась на инициативы компании в области искусственного интеллекта, в рамках платформы центров обработки данных, которые принесли доход в размере 18,4 миллиарда долларов. Цифры представляют собой увеличение на 27 процентов по сравнению с третьим кварталом и впечатляющий рост на 409 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Имея так много денежных средств, которые нужно освоить, Nvidia объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере 0,04 доллара на акцию 27 марта 2024 года всем зарегистрированным акционерам по состоянию на 6 марта 2024 г.

В своем заявлении основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил: «Ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента, увеличивая спрос на графические процессоры во многих отраслях и регионах». Графические процессоры компании стали популярной платформой для генеративного искусственного интеллекта, что привело к устойчиво высоким ценам на графические процессоры, приводя в ярость геймеров по всему миру.

Хуанг также рассказал о будущих продуктах Nvidia, заявив, что в этом году компания планирует представить новые продукты с исключительными инновациями. Он сообщил, что более подробная информация о будущих планах развития продуктов компании будет объявлена на конференции GPU Technology Conference (GTC) в следующем месяце, где он выступит с программной речью 21 марта.

Согласно более раннему объявлению Nvidia, предстоящий GTC будет охватывать ИИ, метавселенную, облачные технологии и устойчивые вычисления, но нет никакой официальной информации о том, готовит ли компания что-нибудь для геймеров. При этом слухи предполагают, что RTX 4050 может дебютировать в конце апреля, поэтому будет интересно посмотреть, расскажет ли компания что-нибудь об этом на мероприятии в следующем месяце.