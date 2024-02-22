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NVIDIA представила приложение NVIDIA App, объединяющее всё игровое ПО компании
NVIDIA наконец-то решилась сменить свою устаревшую графическую панель в сочетании с функциями GeForce Experience

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 Новейшее программное обеспечение от NVIDIA, названное «NVIDIA App», предназначено как для настольных, так и для мобильных пользователей. Этот многофункциональный инструмент объединяет новую панель управления, приложения GeForce Experience и RTX в единый удобный интерфейс.

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 Этот инструмент призван упростить работу с программным обеспечением NVIDIA GeForce, включив современную панель управления и гарантируя регулярные обновления с функциональностью, напоминающей GeForce Experience. Интересно, что GeForce Experience интегрируется в это новое программное обеспечение, создавая единый центр управления, аналогичный программному обеспечению AMD и Arc Control Intel.

 Пользователям больше не нужно перемещаться по различным опциям Центра управления. Вместо этого они могут использовать одно приложение для оптимизации игры. Программное обеспечение предлагает пользователям гибкость настройки параметров для каждого приложения или всех сразу.

 Еще одним интересным дополнением является расширенная функция информации драйвера. Теперь пользователи будут получать больше, чем просто уведомления о новых обновлениях, а также будут проинформированы о конкретных изменениях и о том, стоит ли их устанавливать. Многие из выпусков драйверов предназначены для новейших игр, которых у некоторых геймеров просто нет. Наличие этой информации под рукой может помочь пользователям решить, требуется ли установка драйвера.

 NVIDIA также обновила внутриигровой функционал. Геймеры могут делать снимки экрана, записывать игровой процесс и применять игровые фильтры. Для стримеров включены дополнительные возможности по работе с микрофоном. Наложение теперь предлагает больше возможностей настройки, позволяя пользователям отключать ненужное отображение телеметрии.

 NVIDIA также пролила свет на функцию RTX HDR, ранее обнаруженную в последних драйверах, а теперь подтвержденную как фильтр в программном обеспечении NVIDIA App. Эта функция позволяет пользователям легко применять фильтр RTX HDR через приложение, упрощая процесс улучшения визуального восприятия в поддерживаемых играх.

 В настоящее время инструмент находится в стадии бета-тестирования, но уже включает в себя функции существующих приложений. С помощью этого инструмента пользователи получают доступ к различным приложениям NVIDIA, таким как Omniverse и GeForce Now, с возможностью их простой установки. Интересным аспектом является необязательное требование входа в систему. NVIDIA решила проблему пользователей, которые предпочитают не иметь регистрации в сервисах NVIDIA.

 Компания обещает, что это только начало, и приложение будет развиваться. На данный момент в инструменте отсутствуют некоторые функции панели управления, такие как настройки дисплея или видео, но они также появятся в приложении позже. Nvidia также обещает добавить в это программное обеспечение поддержку разгона.

 Хотя список добавленных функций будет расти, компания прекращает поддержку некоторых функций, таких как трансляция на Twitch или YouTube или обмен медиафайлами на Facebook и YouTube.

 Всем заинтересовавшимся новым программным обеспечением предоставляется возможность скачать его по данной ссылке.

#nvidia #nvidia geforce #geforce experience #nvidia app
Источник: videocardz.com
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