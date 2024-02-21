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Microsoft разрабатывает собственную сетевую карту для работы с искусственным интеллектом
Этот проект будет способствовать достижению цели Microsoft по уменьшению зависимости от оборудования компании Nvidia

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 Как стало известно The Information, Microsoft разрабатывает новую сетевую карту, которая могла бы улучшить производительность ее серверного чипа Maia AI. В качестве дополнительного бонуса это будет способствовать достижению цели Microsoft по снижению зависимости от Nvidia, поскольку новая сетевая карта будет похожа на карту ConnectX-7 от "зеленой компании", которая поддерживает 400 Гбит Ethernet. Портал TechPowerUp предполагает, что, поскольку доступность новинки еще далека, окончательный проект может быть нацелен на еще более высокую пропускную способность в районе 800 Гбит.

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 Согласно сообщению, целью Microsoft в своем новом проекте является сокращение времени, необходимого OpenAI для обучения своих моделей на серверах Microsoft, а также сделать этот процесс менее затратным. По словам TechPowerUp, должны быть и другие применения, в том числе повышение производительности за счет конкретных оптимизаций, необходимых в гипермасштабируемых центрах обработки данных.

 Microsoft инвестировала миллиарды долларов в OpenAI, компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, стоящую за чрезвычайно популярным сервисом ChatGPT и другими проектами, такими как DALL-E и GPT-3, и включила ее технологию во многие свои продукты.

 В то же время Microsoft полна решимости уменьшить свою зависимость от Nvidia. В прошлом году компания объявила, что создала два собственных чипа для обработки ИИ и общих вычислительных задач в облаке Azure. Одним из них был Microsoft Azure Maia 100 AI Accelerator, предназначенный для запуска больших языковых моделей, таких как GPT-3.5 Turbo и GPT-4, которые, возможно, могли бы конкурировать с H100 от Nvidia. Но конкурировать с Nvidia будет сложно даже Microsoft. Раннее внедрение Nvidia технологии искусственного интеллекта и существующие возможности графических процессоров сделали ее явным лидером, занимающим более 70% существующего рынка искусственного интеллекта стоимостью 150 миллиардов долларов.

 Тем не менее Microsoft придает огромное значение этому проекту, даже несмотря на то, что выход сетевой карты на рынок может занять год или даже больше. Прадип Синдху был назначен ответственным за инициативу Microsoft по созданию сетевых карт. Синдху стал соучредителем Juniper Networks, а также стартапа по производству серверных чипов под названием Fungible, который Microsoft приобрела в прошлом году. Однако Nvidia не сидит на месте и в конце прошлого года представила новый суперчип для работы с искусственным интеллектом — графический процессор H200, который обеспечивает большую плотность и более высокую пропускную способность памяти, что является решающим фактором в повышении скорости работы таких сервисов, как ChatGPT и Google Bard.

#nvidia #microsoft #искусственный интеллект #chatgpt #h100 #h200
Источник: techspot.com
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