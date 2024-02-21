Такое утверждение высказывает аналитик из CNBC

По словам аналитика, опрошенного CNBC, Sony готовится анонсировать новую версию консоли PlayStation 5 под названием PlayStation 5 Pro. Эта информация согласуется с предыдущими утечками, а также является результатом снижения ожиданий продаж существующей консоли PlayStation 5 с 25 миллионов до 21 миллиона в прошедшем году. Компания также ожидает постепенного снижения продаж и в текущем году.

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Предстоящий праздничный сезон станет идеальным временем для анонса консоли, спустя примерно три года после презентации PlayStation 4 Pro.

Дополнительным преимуществом, которое может способствовать обновлению консоли, является предстоящий выпуск Grand Theft Auto 6. Многие аналитики ожидают, что игра станет движущей силой всего игрового рынка. Это также прекрасная возможность представить обновленные консоли, способные обеспечить высочайшее качество изображения и производительность в этой предстоящей игре.

Согласно предыдущим сообщениям, Sony работает над процессором с 60 вычислительными блоками, вероятно, на основе архитектуры AMD RDNA3. Сам процессор может иметь до 64 таких блоков, но некоторые из них, скорее всего, будут отключены, чтобы обеспечить производительность и доступность консоли на желаемом уровне.

Кроме того, есть предположение, что будущая PlayStation 5 Pro может получить 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с. Что касается даты выхода, то предыдущие утечки указывали на релиз в ноябре.