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goldas
BYD начала ценовую войну на рынке электромобилей снижением цен на свои электрокары
Компания планирует продавать свои электромобили дешевле, чем модели с двигателями внутреннего сгорания и гибридов

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 Пообещав прекратить производство автомобилей только с ДВС еще в 2022 году и выполнив это обещание, BYD теперь хочет сделать автомобили, работающие только на электричестве, начав против них ценовую кампанию.

 Крупнейший в мире производитель электромобилей едва дождался окончания китайского Нового года и начал ценовую войну, нацеленную непосредственно на самые популярные автомобили с бензиновым двигателем.

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 Компания представила обновленную версию одного из своих самых продаваемых седанов как в гибридной, так и в электрической версии, которая конкурирует с такими моделями, как Toyota Corolla. Цены на новые модели снижены до эквивалента 11000 долларов, при этом BYD даже заявляет, что цена в 79800 юаней вызывает панику у автомобилей, работающих на обычном топливе. Это недалеко от истины, поскольку гибридные модели Qin Plus и электромобили теперь стоят на 2780 долларов меньше, чем до фейслифтинга, и стали дешевле, чем средний автомобиль с ДВС в своем классе.

 Автопроизводитель также анонсировал рестайлинг модели BYD Dolphin, которая легко может стать прямым конкурентом Tesla Model 2. Обновление планируется на 23 февраля и будет включать не только новый дизайн и функции, но, как сообщается, также снижение цены. Цена Dolphin в настоящее время начинается примерно с 16000 долларов на территории Китая, а его экспортная цена в Европе начинается примерно с 30000 евро, что в два раза превышает цену на родном рынке.

 Несмотря на это, BYD Dolphin, которому недавно удалось обойти Model 3 Highland в зимних испытаниях, по-прежнему остается одним из самых дешевых электромобилей в своем классе. Если BYD удастся еще больше снизить цену с помощью новой версии, компания очень приблизится к пресловутому электромобилю стоимостью 25000 долларов даже по экспортным ценам и станет выгодной покупкой не только среди автомобилей с ДВС, но и другим электромобилям конкурентов.

 Обещанные Tesla Model 2 или VW ID. 2All достигнут этой ценовой отметки, еще через год или два, в то время как ценовая война BYD может дать еq фору на рынке массовых электромобилей. Учитывая экспортный потенциал, активно поддержанный китайским правительством, чтобы справиться с избыточными мощностями по производству электромобилей, которые сейчас накопили местные автопроизводители, доминирование дешевых электромобилей BYD может случиться уже в этом году.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #byd #tesla model 3 #byd auto #tesla model 2 #электромобили byd
Источник: notebookcheck.net
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