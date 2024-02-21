Обновление меняет настройки по умолчанию для режимов "производительность" и "сбалансированная производительность"

Linux получила новые патчи для процессоров поколения Meteor Lake, направленные на повышение их эффективности на среднем и высоком уровнях производительности. Патч отменяет профиль производительности и мощности по умолчанию, который Meteor Lake использовал с момента запуска в декабре, и заменяет значения производительности и мощности по умолчанию на больше подходящие для Meteor Lake.

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Патч на самом деле довольно простой и фокусируется только на настройке значений Energy Performance Preference (EPP). EPP — это, по сути, версия планов электропитания Linux, и ее можно настроить в диапазоне от 0 до 255, где меньшие числа означают более высокую производительность и мощность. Linux предлагает различные параметры электропитания с предустановленными значениями, такие как «производительность» и «сбалансированная производительность», оба из которых в патче изменены по сравнению со значениями по умолчанию.

Обычно сбалансированная производительность имеет значение EPP, равное 128, что находится точно в середине диапазона, а значение параметра производительность на уровне 0 обеспечивает максимальную производительность и энергопотребление. Intel изменила значение сбалансированной производительности до 115, а производительность до 16, заявив, что оба показателя обеспечивают более высокую эффективность, чем значения по умолчанию. Подразумевается, что план электропитания Balance_Performance немного пожертвовал производительностью ради эффективности, но Intel утверждает, что переход от 0 до 16 в плане производительности обеспечивает аналогичную производительность.

В примечаниях к патчу не были указаны точные показатели производительности, тактовой частоты или мощности, но если Intel хочет повысить эффективность, то она действует в правильном направлении. Большинство процессоров имеют золотую середину по эффективности, но на нижних и верхних границах диапазона мощности процессора эффективность не является благоприятной.

Что касается профиля производительности, то легко представить, что разница в мощности между 0 и 16 была намного больше, чем разница в производительности. Эта дополнительная мощность может быстрее разряжать батареи, нагревать устройства и даже вызывать тепловой сброс частоты в устройствах с системами охлаждения малой мощности. Intel утверждает, что эта настройка фактически повысит производительность устройств малого форм-фактора благодаря более низким температурам и меньшему тепловому регулированию.

Хотя такая настройка довольно незначительна по большому счету, вполне вероятно, что Intel захочет получить все возможные преимущества от Meteor Lake. Конкуренция между ним и соответствующими процессорами AMD и Apple является жесткой, и Meteor Lake не впечатляет, когда дело касается чистой производительности. Этот патч для Linux является не первой попыткой Intel добиться большей эффективности от Meteor Lake после запуска. Ранее новый BIOS уже приводил к повышению производительности и эффективности, что сокращало разрыв между топовыми чипами Intel и AMD.