Игрокам в новой игре в жанре FPS предстоит взять на себя управление Мандалорцем, но более подробной информации ещё нет

Калифорнийская студия-разработчик Respawn Entertainment, которая за последние годы уже успешно выпустила несколько игр по «Звездным войнам», в том числе популярную «Star Wars Jedi: Fallen Order» и ее преемника «Survivor», работает над новой игрой во вселенной «Звездных войн» — на этот раз шутером от первого лица. Тот факт, что в игре участвует ветеран индустрии Питер Хиршманн, еще больше повышает ожидания, поскольку существует впечатляюще длинный список игр, над которыми работал Хиршманн, включая серию Medal of Honor.

реклама

Согласно статье Тома Хендерсона на Insider Gaming, игрокам предстоит взять на себя роль Мандалорца в новом шутере по «Звездным войнам». Не исключено, что это будет известный персонаж, например, Боба Фетт. Сюжет игры разворачивается в то время, когда Империя была на пике своего могущества – между 3 и 4 эпизодами классической трилогии. Будучи охотником за головами, игроки смогут выслеживать беглых преступников на линейных уровнях и доставлять их заказчикам живыми или мертвыми.

Предположительно, в игре будет доступно множество небольших гаджетов, типичных для мандалорцев, таких как наручные ракеты, крюки или прибор для отслеживания врагов. Реактивный ранец, позволяющий совершать горизонтальные и вертикальные прыжки, поможет обеспечить мобильность в боях. Однако ждать скорого появления игры не стоит, по словам Хендерсона, вполне вероятно, что на разработку проекта уйдет еще год или два.

Факт, что Respawn работает над шутером от первого лица по вселенной «Звездных войн» и в этом участвует Питер Хиршманн, уже подтвердил издатель Electronic Arts. Всю остальную информацию пока следует классифицировать как слухи. Однако есть большая вероятность, что информация верна. В конце концов, Тон Хендерсон является инсайдером с хорошими связями, который в прошлом неоднократно делал точные прогнозы, не называя конкретных источников.