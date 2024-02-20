Очередное мероприятие спустя три года пройдет в очном формате

Стало известно, что мероприятие GTC 2024 вернется к очному формату проведения после трех лет опыта виртуальных конференций. GTC на самом деле представляет собой серию мероприятий для разработчиков, которые проходят во многих местах по всему миру, но основные события и доклады состоятся в Сан-Хосе и станут самыми важными. GTC обычно фокусируется на центрах обработки данных и рабочих станциях, но теперь, когда фокус полностью смещается в сторону искусственного интеллекта, ожидается, что компания представит новые ускорители GPGPU (GPU общего назначения) следующего поколения.

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В настоящее время следует ожидать появления ускорителей Blackwell на архитектуре нового поколения NVIDIA. Прошлый год был посвящен устройствам Hopper, когда были официально представлены еще более мощные ускорители H200 и GH200. NVIDIA уже подтвердила, что внимание компании в 2024–2025 годах будет сосредоточено на ускорителях Blackwell, а именно на продуктах B100 и GB200, которые были указаны в последних дорожных картах.

В официальном предварительном видеоролике рассказывается о Generative Al, таком как движок WPP/NVIDIA для цифровой рекламы, недавно представленном собственном чат-боте Chat with RTX, промышленной метавселенной на базе SyncTwin, AI от Refik Anadol Studio и OpenAl, создающем код для анимации Blender.

В прошлом мероприятие GTC особо не обращало внимание на потребительскую графику, и похоже, что это мероприятие не станет исключением. Тем не менее были случаи, например, на GTC 2014, когда NVIDIA действительно показывала пользовательские высокопроизводительные графические процессоры, такие как серия TITAN Z.