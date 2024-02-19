Выпускаться ноутбуки будут под брендом Colorfire и впервые получат процессоры от AMD

Сегодня в сети появилась интересная новость из Поднебесной. Компания Colorful объявила о готовящемся к выходу на родном для себя рынке своего первого игрового мобильного компьютера на базе процессора AMD, однако выпускаться новинка будет под брендом Colorfire, использовавшемся ранее при производстве видеокарт на базе графических процессоров AMD и, от которого на некоторое время отказалась. Теперь компания возрождает эту серию для нетрадиционных для себя проектов, таких как линейка графических процессоров MEOW.

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Похоже, что сотрудничество Colorful с AMD продолжится, и последним очередным устройством совместного производства станет выпуск игрового ноутбука MEOW. Компания анонсировала ноутбук на своих страницах в популярных социальных сетях, а официально устройство будет представлено уже на этой неделе, 23 февраля. Точные характеристики пока остаются загадкой, но компания указала в анонсе AMD AI PC и видеокарту GeForce RTX 40. Можно предположить, что основой ноутбука станет процессор линейки AMD Ryzen 8040.

Что отличает новый игровой ноутбук компании от существующей линейки ноутбуков Colorful, так это использование центрального процессора AMD и графических карт серии GeForce RTX 40 от Nvidia. Это интересный поворотный ход событий в истории Colorful, так как до сих пор компания при производстве ноутбуков использовала процессоры Intel, а первые свои мобильные компьютеры выпустила с чипами Intel Core 10-го поколения и на данный момент производит только ноутбуки Intel.

Ресурс ITHome сообщает, что ноутбуки линейки MEOW под названиями MEOW R15 24 и MEOW R16 24 уже проходят различные этапы сертификации. Судя по названиям, эти компьютеры будут выпускаться в 15- и 16-дюймовых вариантах. Оснащаться ноутбуки будут блоками питания мощностью 180 Вт и 230 Вт, что указывает на использование графических ускорителей среднего класса, таких как RTX 4060 и RTX 4070.