Сейчас компания Apple тестирует разные варианты её дизайна

Apple выпустит линейку iPhone 16 в этом году со множеством изменений, ориентированных на стандартную модель и версии Pro. Компания создала прототипы различных проектов, чтобы протестировать наиболее осуществимое решение. Хотя деталей пока мало, Apple потенциально ищет дизайн, отличный от нынешних моделей iPhone 15 и 15 Pro. Ходят отрывочные слухи о том, как Apple может объединить корпус камеры с задней частью моделей iPhone 16 Pro.

Ранее приходилось слышать, что Apple планирует вертикальное расположение камеры для стандартных моделей iPhone 16. Камерам на задней панели вернут дизайн, похожий на iPhone 12, но с некоторыми ключевыми отличиями. Предыдущие слухи давали информацию только о стандартных моделях iPhone 16, в то время как модели Pro имели тот же дизайн, что и модели iPhone 15 Pro. Однако теперь предполагается новый дизайн камеры для iPhone 16 Pro, аналогичный текущим моделям, но с некоторыми ключевыми изменениями.

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Согласно изображениям, опубликованным информатором Маджином Бу, iPhone 16 Pro будет иметь новый дизайн модулей камеры. В настоящее время различные датчики камер находятся в отдельных круглых корпусах. Однако, по слухам, новая конструкция объединяет все круглые модули в единое целое.

Хотя дизайн новый, еще неизвестно, привязан ли он конкретно к камерам. Apple использовала ту же компоновку камеры на моделях «Pro» со времен iPhone 11. Вполне вероятно, что компания может перейти на новый дизайн камер, но пока еще слишком рано делать предположения. Как уже упоминалось, компания тестирует широкий спектр прототипов моделей «Pro», и упомянутые изменения могут быть частью этого процесса.

В последующем сообщении информатор упоминает, что это может не отражать фактического изменения модуля камеры. Таким образом последнее слово остается за Apple, и к слухам следует относиться с долей скептицизма. Apple также тестирует различные прототипы новой емкостной кнопки. Недавно сообщалось, что она будет управлять возможностями записи видео на iPhone 16 Pro.

Можно также ожидать, что компания представит множество новых функций искусственного интеллекта для iPhone 16, хотя некоторые из них будут эксклюзивными для линейки iPhone 16 благодаря модернизированному Neural Engine и чипу A18.