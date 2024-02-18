Ранее полагалось, что новый флагман компании Intel поступит в продажу только в середине следующего месяца

Похоже, что информация, предоставленная Benchlife относительно потенциального запуска Core i9-14900KS в середине марта, может быть неточной. Известный инсайдер @momomo_us обнаружил список, предполагающий, что Intel, возможно, уже отправляет процессоры розничным торговцам.

Французский ритейлер PC21 уже сделал шаг по направлению к покупателям, выставив на продажу два варианта процессора: либо в коробочной упаковке, либо в виде OEM экземпляра. Последний обычно предназначен для интеграторов или OEM-производителей, но что интересно, эти версии всегда попадают в розничную продажу, даже до запуска. OEM версия предлагает более экономичный вариант для пользователей, которым не нужна упаковка или комплектные кулеры, что делает его лучшим выбором для самостоятельной сборки или апгрейда имеющейся системы.

реклама

В списке указано, что коробочная модель Core i9-14900KS стоит 640 евро без НДС и 768 евро с НДС. В свою очередь OEM версия процессора стоит 627 евро без НДС и 752 евро с НДС.

Быстрое сравнение с ценами на текущий флагман Core i9-14900K во Франции показывает, что вариант KS примерно на 146 евро дороже. К сожалению, продавец, предлагающий варианты процессоров Core i9-14900KS, не указал свою цену на Core i9-14900K, которая лучше подходила бы для сравнения.

Напомню, что процессор Core i9-14900KS представляет собой третью модель специального выпуска, разработанную для разъема LGA 1700. Как и Core i9-13900KS, этот процессор будет иметь эквивалентное количество ядер, равное 24, но с небольшим увеличением тактовой частоты в режиме ускорения на 200 МГц. Однако на такой частоте могут работать только 2 ядра.

Процессор должен быть последним вариантом KS и последним флагманом для сокета LGA 1700, поскольку Intel перейдет на платформу LGA 1851 к концу этого года.