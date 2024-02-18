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goldas
Появились официальные изображения Xiaomi 14 Ultra
Запуск смартфона состоится 22 февраля, он поступит в продажу 25 числа

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 Компания Xiaomi наконец-то подтвердила, что 22 февраля она проведет специальное мероприятие, посвященное анонсу Xiaomi 14 Ultra для китайского рынка. Теперь, когда дата запуска подтверждена, компания может заняться непосредственно анонсом своего нового премиального флагманского телефона. На изображениях представленных ниже, можно взглянуть на первые официальные изображения смартфона.

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 На первый взгляд новинка очень похожа на предыдущий флагман компании Xiaomi 13 Ultra. Можно даже сказать, что внешний вид Xiaomi 14 Ultra является визуальным улучшением существующего Xiaomi 13 Ultra. Смартфон по-прежнему включает большой круглый модуль камеры с четырьмя объективами, созданными совместно с Lecia и двойную светодиодную вспышку.

 Изображение дисплея Xiaomi 14 Ultra показывает, что он не совсем плоский, но не имеет такой же кривизны, как на предыдущих моделях, однако небольшая кривизна со всех четырех сторон придает ему некую премиальность.

 И бело-серебристый, и черный варианты Xiaomi 14 Ultra имеют кожаную отделку на задней панели. Есть информация, что существует также синяя версия устройства со стеклянной задней крышкой, которая вполне может являться эксклюзивом для китайского рынка. Кроме того, похоже, существует ещё одна специальная версия из титанового сплава, продажа которой также может быть ограничена территорией Китая.

 Выход Xiaomi 14 Ultra вместе с Xiaomi 14 на глобальном рынке запланирован на 25 февраля. Вполне вероятно, что смартфон может быть выпущен только в черно-белом и серебристом вариантах на рынках за пределами Китая. Что касается непосредственно презентации в Китае 22 февраля, то ожидается, что компания кроме смартфона также представит новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro.

 Что касается характеристик смартфона Xiaomi 14 Ultra, то они уже не являются секретом и известны. Ознакомиться с техническими характеристиками устройства можно, пройдя по данной ссылке

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 14 #xiaomi 14 ultra #смартфоны 2024
Источник: gizmochina.com
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