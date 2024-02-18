Обновленная версия выйдет в конце месяца, но замена процессора не повлияет на её производительность

Согласно сообщению в блоге GPD, в этом месяце появятся некоторые изменения для двух устройств: GPD Win 4 и GPD G1. GPD Win 4 получит процессор Ryzen 7 8840U с более высокими характеристиками по сравнению с нынешним Ryzen 7 7840U, но помимо добавления возможностей ИИ, процессоры должны работать почти одинаково. Решение обновить GPD Win 4 с помощью Ryzen 7 8840U также соответствует заявленным планам GPD сделать это еще в декабре.

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Исходное сообщение в блоге GPD в первую очередь посвящено изменениям, которые произойдут в GPD G1. Новая версия GPD G1 будет поддерживать более высокие частоты обновления через HDMI и зарядку 65 Вт через USB4, а также будет включать в себя физическую клавишу питания для переключения между бесшумным режимом TGP на 60 Вт и сбалансированным режимом TGP на 100 Вт.

По данным GPD, увеличение мощности порта зарядки USB4 / Thunderbolt 4 на GPD G1 на пять ватт было сделано для того, чтобы устройство могло надлежащим образом заряжать определенные устройства с более высокими требованиями к мощности, такие как некоторые модели ноутбуков Microsoft Surface и Lenovo. В любом случае, эти изменения должны сделать GPD G1 намного лучше для игр, особенно с добавлением бесшумного режима для немного менее требовательных игр или энергопотребления от батареи.

Между тем, новость о том, что в версии GPD Win 4 вместо Ryzen 7 7840U появится Ryzen 7 8840U была ожидаема. Оба процессора используют один и тот же iGPU Radeon 780M, как в ASUS ROG Ally, Ayaneo Flip DS и других высокопроизводительных портативных ПК, которые превосходят Steam Deck по мощности (и цене). Если дополнительные возможности искусственного интеллекта не будут каким-либо образом использоваться для функции FSR, то Ryzen 7 8840U вряд ли повлияет на игровую производительность по сравнению с текущей версией Ryzen 7 7840U.

По сравнению с более традиционными портативными компьютерами других производителей, ориентированными на игры, консоль GPD Win 4 уникальна, поскольку она также использует полностью выдвижную клавиатуру наряду с элементами управления геймпадом. GPD Win 4 также предлагает оптическую мышь на правой стороне устройства, которая функционально аналогична трекпадам Steam Deck, но гораздо более компактна.

Эти аспекты делают устройство подходящим для некоторых вычислений и даже могут использоваться для внутриигрового общения. Также устройство имеет несколько дополнительных программируемых кнопок. Другими словами, версия Win 4 Ryzen 7 8840U в этом месяце должна стать долгожданным изменением по сравнению с 6-дюймовым GPD Win 4. Но стоит отметить, что владельцам текущей версии не имеет смысла менять свою консоль на обновленную модель.