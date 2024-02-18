Технология позволяет из обычного дисплея ноутбука получить сверхширокоугольный экран

Представьте себе ноутбук, экран которого превращается из стандартного размера в сверхширокий, когда вам это нужно. Эта футуристическая концепция уже не является просто научной фантастикой благодаря недавнему патенту, выданному Lenovo. Этот патент раскрывает революционный дизайн ноутбука с раскладывающимся дисплеем.

Суть этой инновации заключается в гибком экране, встроенном в корпус ноутбука. Этот экран состоит из неподвижных и подвижных частей, которые можно плавно выдвигать и убирать, регулируя размер экрана в соответствии с потребностями пользователей.

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Это не первый раз, когда Lenovo проявляет интерес к раскладным ноутбукам. В прошлом году на выставке MWC компания Lenovo уже продемонстрировала уникальный прототип ноутбука с раскладывающимся OLED-экраном. 13-дюймовый раскладной ноутбук имеет 12,7-дюймовый дисплей в компактной форме, но его можно расширить по вертикали до большего размера в 15,3 дюйма одним нажатием кнопки.

Традиционные ноутбуки, несмотря на их неоспоримую портативность, часто страдают от ограниченного экрана. Это может быть серьезной проблемой для тех, кто одновременно выполняет несколько задач, творческих профессионалов или тех, кто просто любит иметь больше места на экране. Технология складных дисплеев Lenovo решает эту проблему, предлагая динамичное решение, которое адаптируется к рабочему процессу.

Преимущества выходят за рамки просто большего экрана. Представьте себе, что вы используете расширенный дисплей для параллельного редактирования документов, просмотра фильмов или даже наслаждаетесь обширным игровым миром без ущерба для портативности. Возможности поистине безграничны.

Конечно, эта технология все еще находится на ранней стадии своего развития. Хотя раскладывающиеся смартфоны могут появиться на рынке раньше, складные и раскладывающиеся ноутбуки представляют собой уникальные инженерные проблемы. Однако потенциал неоспорим. Если Lenovo сможет преодолеть эти препятствия и сделать эти ноутбуки доступными по разумным ценам, они могут серьезно пошатнуть традиционный рынок ноутбуков.

Lenovo также планирует представить концепцию прозрачного ноутбука на предстоящем Всемирном мобильном конгрессе 2024 года. Утечка изображений демонстрирует безрамочный дисплей, основные компоненты которого размещены на непрозрачной основе. Похоже, что ноутбук поддерживает стилус и работает под управлением Windows 11. Ключевые детали, такие как характеристики и дата выпуска, остаются неизвестными, но дополнительная информация ожидается на MWC.



