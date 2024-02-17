Первоначально выход консоли Switch второго поколения планировался на конец текущего года

Преемник Nintendo Switch будет выпущен в первом квартале 2025 года, сообщает бразильское издание O X do Controle. Эту информацию уже подтвердили VideoGameChronicles, EuroGamer и Bloomberg. По их сведениям, первоначальные сроки запуска были скорректированы с конца 2024 года на следующий год.

Инсайдерская информация поступила от игровых издательств, которые были проинформированы о задержке выхода консоли следующего поколения. Информация предполагает, что одной из причин этого изменения является намерение Nintendo пополнить свою линейку более привлекательными играми сторонних производителей после запуска.

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В прошлом году VCG сообщила, что Switch 2 была продемонстрирована с одним из проектов на движке Unreal Engine 5. Сообщается, что прототип был продемонстрирован за закрытыми дверями на Gamescom. Предположительно, система могла запускать демо-версию Matrix Awakens с включенной технологией NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling).

О поддержке DLSS давно ходят слухи, особенно с учетом того, что модель текущего поколения основана на оборудовании NVIDIA. Кроме того, ранее сообщалось, что Switch сможет запускать игры в разрешении 4K с использованием DLSS.

Консоль текущего поколения, выпущенная в 2017 году, основана на устаревшей архитектуре NVIDIA Maxwell, которая не поддерживает NVIDIA DLSS. Однако портативный компьютер текущего поколения уже использует преимущества других современных технологий масштабирования, таких как AMD FSR 2.1, например, в No Man's Sky.

Судя по последним слухам, Switch 2 может использовать чипсет Tegra T239, который, как сообщается, основан на 8-нм техпроцессе Samsung. Этот процессор имеет 1536 ядер CUDA на базе архитектуры Ampere. В ноябре компания Digital Foundry продемонстрировала видео, в котором оценила возможную производительность такого чипа.