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MSI Afterburner прекращает поддержку Windows XP
Новая версия приложения MSI Afterburner 4.6.6 переходит на новый компилятор VisualC++ 2022, что автоматически ставит крест на поддержке Windows XP

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 Бета-обновление MSI Afterburner 4.6.6 было выпущено три дня назад и стало доступно для загрузки через раздел распространения Guru3D. Примечания к патчу намекают на захватывающее добавление «некоторых будущих идентификаторов устройств NVIDIA GPU PCI в базу данных оборудования». Перспективный характер этого обновления программного обеспечения приносит некоторые неприятные новости для пользователей операционной системы Windows XP. Один из пунктов бета-версии 4.6.6 содержит информацию о переходе на компилятор VisualC++ 2022. Стоит обратить внимание, что из-за этого изменения MSI Afterburner будет больше нельзя запускать под ОС Windows XP. Для продолжения работы приложения пользователям стоит отказаться от обновления. Команда разработчиков программного обеспечения Unwinder традиционно придерживалась компилятора Visual C++ 2008 года, отсюда и долгая история поддержки Afterburner Windows XP.

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 Переход на более современный компилятор ознаменовал конец программы MSI по разгону и аппаратному мониторингу в устаревшей операционной системе. Большинство разработчиков отказалось усилий по поддержке XP примерно в середине 2010-х годов. Как отмечает Tom's Hardware: «Чтобы получить представление о том, насколько поздно Afterburner отказывается от Windows XP, то в последний раз мы сообщали о прекращении поддержки этой ОС каким-либо приложением в 2019 году, когда Steam прекратил поддержку в первый день Нового года».

 Если говорить о современности, то в описании бета-версии 4.6.6 упоминается, что на сервере статистики RivaTuner размещено более 90 улучшений и изменений совместимости, включая интеграцию NVIDIA Reflex и PresentMon, а также поддержку программируемых условий поддержка слоев. Еще одним важным дополнением в последней предварительной версии Afterburner является управление напряжением для графических ускорителей AMD Radeon RX 7800 XT.

#windows xp #msi afterburner
Источник: techpowerup.com
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MSI Afterburner 4.6.6 Beta прекращает поддержку Windows XP
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