Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Вышла первая предварительная версия Android 15 Developer Preview
Стоит сразу отметить, что она доступна для устройств Pixel 6 и новее

реклама

 Сегодня была выпущена первая предварительная версия Android 15 для разработчиков с небольшими улучшениями конфиденциальности и новыми функциями. Поскольку она специально разработана для разработчиков, то может не подойти для ежедневного использования, поэтому лучше немного подождать, если есть желание опробовать её на своем устройстве Pixel. Google объявила, что может выпустить публичную бета-версию в период с марта по апрель.

 Android 15 позволит пользователям более детально контролировать рекламу. В разделе «Конфиденциальность и безопасность» настроек было добавлено новое меню под названием «Реклама», где можно проверить, какие приложения отслеживают активность пользователя на телефоне, чтобы показывать рекламу.

реклама

 Некоторые приложения могут предоставлять персонализированную рекламу, отслеживая активность на телефоне. Благодаря API FLEDGE в Android 15 теперь можно запретить приложениям отслеживать пользователя. Это не означает, что реклама на устройстве будет полностью удалена, но это гарантирует, что данные не будут переданы стороннему приложению.

 Еще одна новая функция Android 15 — возможность частичной записи экрана. Вместо записи или трансляции всего экрана во время записи экрана теперь пользователь может записывать только определенную часть приложения. Это может быть полезно для пользователей, которые часто записывают экран своего телефона или вынуждены транслировать изображение на экране телефона во время видеовызова.

 Еще одним долгожданным улучшением является то, что Google наконец-то работает над лучшей оптимизацией камеры для сторонних приложений. Изображения, снятые в условиях низкой освещенности, теперь будут обрабатываться в режиме реального времени, обеспечивая предварительный просмотр, точно так же, как он появляется после нажатия кнопки спуска затвора. Сторонние приложения также могут выиграть от улучшенных изображений предварительного просмотра.

 Плохая новость заключается в том, что предварительная версия Android 15 Developer Preview в настоящее время доступна только для смартфонов серии Pixel 6 и более новых моделей Pixel. Это означает, что программная поддержка устройств серии Pixel 5 официально прекращена, а Android 15 будет доступен для Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet.

#google #pixel 8 #pixel 6 #pixel 7 #android 15
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung собрала команду из 100 человек для создания гарнитуры XR
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
70
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
5
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
8
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Honor прорывает границы: представляет смартфоны с батареями на основе кремния и углерода
1
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1
Струи плазмы коллапсаров способны замедлять вращение черных дыр почти до полной остановки
1
RTX 4090 дешевеет в США и Европе, но не в России и Китае
5
Японский луноход SLIM отправил на Землю ценные данные о десяти лунных камнях
1
Le Monde: Со слов Сырского планирующие бомбы ВКС РФ мешают выстроить "непробиваемую" оборону ВСУ
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
158
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
14
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
33
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
34
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
7

Сейчас обсуждают

Nirai Relax
03:19
Моя бедная 1050ti работает хуже. Надо менять на 660
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
REY_B_
03:12
Китай уже первый в Мире по бытовой электронике и автомобилям. 10 лет, Китай и литографию освоит. А США свою прослали начисто.
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
Ezdiumno ru
03:08
У меня двоюродный брат объездил почти весь мир и говорит, что в большинстве стран Макдоналдс - обычная забегаловка уровня советской столовки. Что в России как-то так получилось изначаоьно, что Макдона...
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
REY_B_
03:03
Банановые отношения России и Эквадора давнишние, ещё со времён СССР. Бросить всё ради сиюминутной выгоды? Тем более, что там на Эквадоре ещё и долг в 50 миллионов висит, из 50 миллионов внешнего долга...
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
REY_B_
02:58
Ну так Трампу надо побеждать. А там глядишь и президентская амнистия, или вынесшие приговор судьи на чём попадутся.... И опять совпадение - приговор в один день со смертью Навального. Который умер как...
Трампу грозит штраф в размере $ 370 млн по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.
Rommel85FRO
02:47
Про самое главное - диагональ ни слова. Всегда мониторы менялись для увеличения диагонали, а оно уже автоматом поднимало разрешение. 24" 1920х1200 уже были дешманскими в 2008 году, а не в 2010. В 201...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
32Влад32
02:38
Он просто дурак недоученный. На Украине таких много.
Лавров: Россия против расширения Совбеза ООН за счёт западных стран
32Влад32
02:36
Подписали. И что?
Франция тоже подписала с Украиной соглашение о безопасности
32Влад32
02:35
Так и надо. Можно и пожостче.
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
32Влад32
02:35
Все равно отвечать придется.
Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем