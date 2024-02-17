Стоит сразу отметить, что она доступна для устройств Pixel 6 и новее

Сегодня была выпущена первая предварительная версия Android 15 для разработчиков с небольшими улучшениями конфиденциальности и новыми функциями. Поскольку она специально разработана для разработчиков, то может не подойти для ежедневного использования, поэтому лучше немного подождать, если есть желание опробовать её на своем устройстве Pixel. Google объявила, что может выпустить публичную бета-версию в период с марта по апрель.

Android 15 позволит пользователям более детально контролировать рекламу. В разделе «Конфиденциальность и безопасность» настроек было добавлено новое меню под названием «Реклама», где можно проверить, какие приложения отслеживают активность пользователя на телефоне, чтобы показывать рекламу.

реклама

Некоторые приложения могут предоставлять персонализированную рекламу, отслеживая активность на телефоне. Благодаря API FLEDGE в Android 15 теперь можно запретить приложениям отслеживать пользователя. Это не означает, что реклама на устройстве будет полностью удалена, но это гарантирует, что данные не будут переданы стороннему приложению.

Еще одна новая функция Android 15 — возможность частичной записи экрана. Вместо записи или трансляции всего экрана во время записи экрана теперь пользователь может записывать только определенную часть приложения. Это может быть полезно для пользователей, которые часто записывают экран своего телефона или вынуждены транслировать изображение на экране телефона во время видеовызова.

Еще одним долгожданным улучшением является то, что Google наконец-то работает над лучшей оптимизацией камеры для сторонних приложений. Изображения, снятые в условиях низкой освещенности, теперь будут обрабатываться в режиме реального времени, обеспечивая предварительный просмотр, точно так же, как он появляется после нажатия кнопки спуска затвора. Сторонние приложения также могут выиграть от улучшенных изображений предварительного просмотра.

Плохая новость заключается в том, что предварительная версия Android 15 Developer Preview в настоящее время доступна только для смартфонов серии Pixel 6 и более новых моделей Pixel. Это означает, что программная поддержка устройств серии Pixel 5 официально прекращена, а Android 15 будет доступен для Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet.