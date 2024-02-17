Такую информацию сообщает Benchlife, ссылаясь на свои надежные источники

В сети появилась очередная порция информации о 24-ядерном процессоре Core i9-14900KS, разработанного для настольной платформы LGA1700, который, возможно, будет последним флагманским чипом для этого сокета. Согласно последнему сообщению Benchlife, которое цитирует свои «надежные источники», ожидается, что эта модель появится на рынке в середине марта.

"Intel Core i9-12900KS был выпущен 5 апреля 2022 года, а Intel Core i9-13900KS появился на рынке 12 января 2023 года. Согласно надежным источникам, было упомянуто, что Intel планирует выпустить Intel Core i9- 14900KS ограниченной серии с тактовой частотой до 6,2 ГГц в середине марта 2024 года. Однако пока неясно, будет ли он ориентирован на конкретных поставщиков систем или продаваться через определенные каналы", - сообщает Benchlife.

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Напомню, что Core i9-14900KS является версией уже доступного Core i9-14900K с более высокими характеристиками. Он может похвастаться более высоким TDP (150 Вт), увеличением на 25 Вт и увеличенной тактовой частотой до 6,2 ГГц при работе двух ядер, что означает повышение частоты на 200 МГц. Эта модель не претендует на массовость или повсеместную доступность. Он ориентирован на сегмент энтузиастов и оверклокеров, которым нужен максимум от процессоров.

На данный момент остается неясным, намерена ли Intel продолжать выпускать будущие версии KS. Предстоящий переход на новый сокет LGA1851 будет включать в себя совершенно новую архитектуру Arrow Lake, которая получит новую схему именования, например, в виде Core 9 Ultra 290K.

Также стоит отметить, что Core i9-14900KS пару дней назад был замечен на сайте тестов OCCT, показав, что при максимальной нагрузке может увеличить мощность до 409 Вт.