В новую линейку будут входить модели как для домашних систем, так и специальные процессоры серии Pro для бизнеса с повышенной безопасностью

AMD выпустила свои ускоренные процессоры серии Ryzen 8000G с ядрами Zen 4 и Zen 4c для настольных компьютеров чуть больше месяца назад, и, судя по всему, компания готовится в ближайшее время представить версии этих процессоров мощностью 35 Вт. По крайней мере, некоторые партнеры AMD уже перечисляют на своем веб-сайте некоторые модели компании серии Ryzen 8000GE, поддерживаемые некоторыми из их материнских плат. Это не официальная информация от AMD, поэтому стоит относиться к ней с недоверием.

На данный момент компания Asus сообщила о шести процессорах AMD Ryzen 8000GE со встроенной графикой Radeon RDNA 3 и расчетной тепловой мощностью 35 Вт, четыре из которых представляют собой модели под маркой Ryzen Pro 8000GE, и только два — обычные APU Ryzen 8000GE. Что касается семейства Ryzen Pro 8000GE, то оно включает восьмиядерный Ryzen 7 Pro 8700 GE, шестиядерный Ryzen 5 Pro 8600 GE, шестиядерный Ryzen 5 Pro 8500 GE и четырехъядерный Ryzen 3 Pro 8300GE. Обычные не-Pro модели, перечисленные Asus, включают шестиядерный Ryzen 5 8500 GE и четырехъядерный Ryzen 3 8300 GE.

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Чтобы снизить энергопотребление своих процессоров Ryzen 8000GE до 35 Вт, AMD пришлось понизить их тактовую частоту, но, похоже, они сохранили количество ядер и размеры кэша своих обычных аналогов.

Вполне возможно, что AMD планирует сначала предложить настольные компьютеры для бизнеса с процессорами из серии Ryzen Pro 8000GE, поскольку эти системы, как правило, небольшие по размеру и требуют чипы с низким энергопотреблением, и только затем выпустить полный ассортимент своих APU серии Ryzen 8000GE для домашнего использования. Традиционно APU AMD Ryzen Pro поддерживают память ECC, шифрование памяти, безопасную загрузку, возможности удаленного управления DASH и Microsoft Pluton.

Как и в случае с обычными APU серии Ryzen 8000G, похоже, что Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G будут использовать кристаллы Phoenix премиум-класса, имеющие до восьми ядер Zen 4 и графику Radeon 780M, тогда как Ryzen 3 8300G и Ryzen 5 8500G основаны на кристалле AMD Phoenix 2, имеющем до 6 ядер и графику Radeon 740M. Естественно, Phoenix от AMD обеспечит превосходную производительность как для вычислений общего назначения, так и для графических задач, а также включает ускоритель искусственного интеллекта Ryzen для обработки рабочих нагрузок машинного обучения.