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Стоимость Ryzen 9 7900X3D снизилась до 409 долларов
Такая цена доступна покупателям пока только в двух магазинах, даже на сайте AMD процессор на 40 долларов дороже

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 В феврале прошлого года компания AMD выпустила два новых флагманских процессора с технологией 3D V-Cache в линейке Ryzen 9, а именно Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D. Последний является промежуточной моделью между 16-ядерным топовым чипом и довольно популярным игровым процессором AMD Ryzen 7 7800X3D.

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 Цены на процессоры Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 7 7800X3D претерпели несколько изменений в течение прошедшего года и на текущий момент находятся на гораздо более низком уровне по сравнению с официальной рекомендованной розничной ценой компании AMD. Ранее уже приходилось видеть эти чипы по более низким ценам, но именно 12-ядерный вариант сейчас имеет самую низкую цену.

 Большую часть прошлого года цена Ryzen 9 7900X3D сохранялась на уровне 500 долларов. В январе очередная волна скидок снизила цену до 460 долларов, а на сегодня стоимость процессора достигла очередного рекорда в 409 долларов, то есть он стал дешевле ещё 50 долларов.

 На текущий момент только два популярных розничных продавца установили на процессор Ryzen 9 7900X3D такую цену, но вполне можно ожидать аналогичного хода и от других ритейлеров. Стоит отметить, что даже в официальном магазине AMD процессор предлагается по цене 449 долларов.

 Ryzen 7 7800X3D сейчас по-прежнему на 50 долларов дешевле, и в играх у него нет проблем. Тем не менее сегодняшний герой на 190 долларов дешевле, чем 16-ядерный флагман AMD, так что, возможно, этот процессор наконец-то станет более востребованным по этой цене.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 7 7800x3d #ryzen 9 7950x3d #ryzen 9 7900x3d
Источник: videocardz.com
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