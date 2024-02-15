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Платформа AMD ROCm 6.0 получила поддержку Radeon RX 7900 GRE и Radeon PRO W7800
На данный момент ROCm 6.0 не поддерживает видеокарты ниже RX 7800 XT включительно

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 Компания AMD продолжает совершенствовать свою платформу ROCm, поддерживая новые алгоритмы искусственного интеллекта и модели машинного обучения. В недавнем обновлении версии 6.0 улучшена аппаратная и программная поддержка. Это обновление последовало за выпуском ROCm версии 5.7, вышедшим в ноябре прошлого года, в котором появилась поддержка Radeon RX 7900 XT и PyTorch.

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 Компания объявила о совместимости ROCM 6.0 с ONNX Runtime. ONNX служит открытым стандартом для алгоритмов машинного обучения и программных инструментов, предоставляя разработчикам простой способ конвертировать модели искусственного интеллекта между различными платформами.

 В компании AMD заявили: "В результате пользователи теперь могут выполнять логические выводы на основе более широкого диапазона исходных данных на локальном оборудовании AMD. Это также добавляет INT8 через MIGraphX — собственный механизм вывода AMD к доступным типам данных (включая FP32 и FP16)".

 Что касается аппаратного обеспечения, то обновление ROCm 6.0 обеспечивает поддержку как Radeon PRO W7800, так и Radeon RX 7900 GRE. Это обновление означает, что ROCm 6.0 теперь полностью поддерживает ассортимент игровых настольных карт и моделей для рабочих станций на основе графического процессора Navi 31. Однако в настоящее время нет информации относительно потенциальной поддержки Radeon RX 7800 XT и более ранних моделей.

#amd #видеокарты #radeon #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 7900 gre #radeon pro w7800 #rocm
Источник: videocardz.com
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