Купить за такую цену можно видеокарту RTX 4070 SUPER Twin Edge от ZOTAC в Newegg и Amazon

Примерно месяц назад, 17 января, на рынке появилась RTX 4070 SUPER, позиционируемая как более быстрая альтернатива своему аналогу, не относящемуся к линейке SUPER. Планировалось, что вариант SUPER не заменит старую модель, а будет сосуществовать с ней на рынке. NVIDIA решила поместить RTX 4070 SUPER в тот же диапазон рекомендуемой розничной цены, что и его предшественник, в то время как исходная версия получила официальное снижение цены.

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Официальное снижение цен на оригинальную карту RTX 4070 было скорее формальностью, поскольку ускоритель уже был доступен по цене около 530 долларов за несколько недель до запуска обновленной модели. Ценник в 599 долларов за RTX 4070 SUPER начинает привлекать внимание партнеров Nvidia, которые понимают, что в конце концов она может быть не так уж и привлекательна для покупателей.

Бренд ZOTAC взял на себя инициативу по корректировке цен на свою модель, став первым производителем, сделавшим это. Версия RTX 4070 SUPER Twin Edge теперь продается на рынке США по цене 589 долларов, что означает снижение на 10 долларов.

Стоит отметить, что эта корректировка цен специфична для конкретной модели и доступна только у двух розничных продавцов. Ограниченный, но целенаправленный характер этого изменения позволяет предположить, что это была запланированная корректировка цены.