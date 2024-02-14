Новая технология Intel будет использоваться в графической архитектуре Xe2 процессоров поколения Lunar Lake

Компания Intel работает над новой технологией, которая будет использована в мобильной потребительской архитектуре следующего поколения, получившей название Lunar Lake (LNL). Целью данной разработки является улучшение фильтров повышения резкости за счет внедрения более интеллектуального подхода. Геймеры и разработчики смогут точно настраивать эффект резкости для каждого участка экрана, а не применять его ко всему изображению.

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Идея этой функции заключается в том, чтобы сосредоточиться на определенных областях кадра, для которых может быть полезно дополнительное повышение резкости, избегая чрезмерного повышения резкости областей, не требующих таких фильтров, например, фона. Этот конкретный подход поможет улучшить внешний вид игр и других приложений. Как отметил инженер Intel, адаптивное повышение резкости может применяться не только к играм, но и к программному обеспечению изображений и видео в операционной системе.

Адаптивный фильтр повышения резкости будет управляться Display Engine. Эта фильтрация предназначена для работы на архитектуре графического процессора Lunar Lake и любых будущих версиях архитектуры Xe. Фильтр имеет минимальные требования к питанию и оказывает низкое влияние на производительность. Эти характеристики особенно важны для процессоров Lunar Lake, которые представляют собой мобильную архитектуру с низким энергопотреблением.

Intel не раскрыла точную дату выхода поколения Lunar Lake, но уже почти подтвердила, что она выйдет на в этом году. Процессоры должны появиться вместе с потребительской настольной и мобильной архитектурой Arrow Lake. В то время как Arrow Lake использует графическую архитектуру Xe-LPG, архитектура Lunar Lake получит более новую и производительную графику Xe2-LPG.