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Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
Однако они все еще остаются значительно выше рекомендованной розничной цены

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 Перед выпуском видеокарты RTX 4090D - китайской версии, разработанной с учетом ограничений со стороны США на экспорт мощных ускорителей, NVIDIA уделяла приоритетное внимание поставке всех доступных устройств RTX 4090 в Китай. Этот шаг оказал существенное влияние на глобальную доступность и цены на RTX 4090. По мере приближения конца года цены на эту флагманскую модель выросли и оставались высокими до недавнего времени. Однако сейчас наблюдается заметное снижение цен.

 Согласно сообщению 3DCenter, тенденция снижения цен набрала обороты и сейчас стоимость ускорителя заметно ниже, чем всего три недели назад. Это наблюдение основано на немецком рынке. Хотя текущие цены не такие низкие, как в августе, когда самую доступную RTX 4090 можно было приобрести всего за 1590 евро, тенденция очевидна. В настоящее время модель котируется по цене 1839–1950 евро, что действительно намного ниже, чем в январе (1890–2050 евро).

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 Стоит отметить, что последняя рекомендуемая розничная цена для RTX 4090 составляет 1799 евро. Это указывает на то, что розничная цена может достичь этого уровня очень скоро. Но следует помнить, что официальная рекомендованная розничная цена в Европе ранее несколько раз корректировалась из-за изменений обменных курсов.

 Тем не менее важно напомнить, что RTX 4090 попадает в сегмент графических процессоров для энтузиастов и ориентирован только на самых обеспеченных покупателей. Менее состоятельным гражданам стоит обратить внимание на модели высокого класса в диапазоне от 499 до 999 долларов, которые являются более оптимальным выбором по соотношению цены и производительности.

#nvidia #видеокарты #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4090d
Источник: videocardz.com
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