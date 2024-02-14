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goldas
FurMark 1.3.8 получил поддержку видеокарт RTX 40 SUPER
Однако совсем скоро состоится выход принципиально новой версии приложения - Furmark 2.0

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 Программное обеспечение FurMark — это инструмент для стресс-тестирования графических процессоров, который можно использовать для расширения пределов мощности и температуры видеокарты. Раньше такие инструменты часто считались опасными, способными даже повредить оборудование, но производители графических процессоров обошли эту проблему, внедрив усовершенствованные алгоритмы, которые могут обнаружить использование так называемых энергетических вирусов.

 Тест FurMark не заменяет игровые тесты, но может помочь выявить проблему с охлаждением или стать полезным инструментом при разгоне. Этот инструмент может оказаться полезным при тестировании некоторых новейших видеокарт, выпущенных за последние несколько недель. Самая последняя версия была обновлена для поддержки графических процессоров линейки RTX 40 SUPER: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, а также Radeon RX 7600 XT.

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Изменения версии 1.38.0.0:

• добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER;

• добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600 XT;

• обновлено: GPU-Z 2.57;

• обновлено: GPU Shark 0.32.0.0;

• обновлено: ZoomGPU 1.40.0 (32-битная библиотека мониторинга графического процессора).

 Программное обеспечение поставляется со встроенными инструментами GPU-Z и GPU Shark, очень легкими и очень полезными приложениями для графических процессоров. Таким образом, пакет FurMark представляет собой необходимый набор тестовых инструментов.

 Как отметил разработчик, вскоре FurMark получит официальный публичный релиз версии 2.0. Новая версия особенно рекомендуется для пользователей графических процессоров Intel Arc. Этот релиз ожидается в ближайшие дни, но уже можно получить копию, присоединившись к дискорду разработчика. Просто стоит иметь в виду, после установки Furmark пользователь получит уведомление о том, что у исполняемого файла нет издателя.

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Источник: videocardz.com
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Алексей Козлов
16:51
и чë, начальные княуты тоже можно будет разгонять без разгона?
Обновлённый AMD Ryzen Master поддерживает APU и не требует перезагрузки при редактировании кривой
OgoGoLog
16:46
Ну если с координатами ещё можно согласиться (хотя существуют методы, позволяющие обойти проблему), то шифрованный трафик бесполезен, т.к. к моменту расшифровки уже не актуален.
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
si-cat
16:45
Если она будет на шестёрке - никакие "новые стандарты в области графической производительности" мы не увидим 🤣
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
fynjy_2005
16:44
Еще не забываем, что может не идеально, но основные параметры видеокарт АМД по частотам, напряжению, теплопакету - все есть в само драйвере, не надо ничего ставить отдельно....в отличие от....
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
si-cat
16:43
Материал разве что с целью очередного говносрача - ну или тупого троллинга. Аффтару не мешало бы матчасть подучить - а затем свои писюли публиковать 🤣
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
fynjy_2005
16:42
да, после 6800 хт я долго ржал над "UI" Хуанга, как будто попал в нулевые
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
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