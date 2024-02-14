Однако совсем скоро состоится выход принципиально новой версии приложения - Furmark 2.0

Программное обеспечение FurMark — это инструмент для стресс-тестирования графических процессоров, который можно использовать для расширения пределов мощности и температуры видеокарты. Раньше такие инструменты часто считались опасными, способными даже повредить оборудование, но производители графических процессоров обошли эту проблему, внедрив усовершенствованные алгоритмы, которые могут обнаружить использование так называемых энергетических вирусов.

Тест FurMark не заменяет игровые тесты, но может помочь выявить проблему с охлаждением или стать полезным инструментом при разгоне. Этот инструмент может оказаться полезным при тестировании некоторых новейших видеокарт, выпущенных за последние несколько недель. Самая последняя версия была обновлена для поддержки графических процессоров линейки RTX 40 SUPER: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, а также Radeon RX 7600 XT.

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Изменения версии 1.38.0.0:

• добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER;

• добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600 XT;

• обновлено: GPU-Z 2.57;

• обновлено: GPU Shark 0.32.0.0;

• обновлено: ZoomGPU 1.40.0 (32-битная библиотека мониторинга графического процессора).

Программное обеспечение поставляется со встроенными инструментами GPU-Z и GPU Shark, очень легкими и очень полезными приложениями для графических процессоров. Таким образом, пакет FurMark представляет собой необходимый набор тестовых инструментов.

Как отметил разработчик, вскоре FurMark получит официальный публичный релиз версии 2.0. Новая версия особенно рекомендуется для пользователей графических процессоров Intel Arc. Этот релиз ожидается в ближайшие дни, но уже можно получить копию, присоединившись к дискорду разработчика. Просто стоит иметь в виду, после установки Furmark пользователь получит уведомление о том, что у исполняемого файла нет издателя.