Новая версия приложения позволяет разгонять процессоры в автоматическом и ручном режиме и изменять настройки без перезагрузки системы

Пользователи, которые любят экспериментировать со своими процессорами AMD Ryzen, должны быть знакомы с программным обеспечением Ryzen Master. Программное обеспечение позволяет пользователям раскрыть весь потенциал своих чипов либо с помощью функций автоматического разгона, либо с помощью ручных опций. Это также отличное программное обеспечение для мониторинга и обработки различных профилей в зависимости от потребностей пользователя.

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В последнем обновлении под номером 2.13.0.2908 добавлена поддержка серии настольных APU Ryzen 8000G, а это означает, что программное обеспечение теперь поддерживает все доступные процессоры на платформе AM5. С помощью этого инструмента пользователи теперь могут регулировать тактовую частоту и параметры питания своих APU, которые уже продемонстрировали большой потенциал для разгона.

Важно то, что Ryzen Master может также помочь с разгоном встроенной графики. Графика RDNA3, возможно, является самой важной особенностью, которая заставит потенциальных покупателей рассмотреть Ryzen 8000G в качестве следующего процессора вместо серии Ryzen 7000, чтобы иметь возможность повысить производительность с помощью официального программного обеспечения.

Основные изменения AMD Ryzen Master 2.13.0.2908:

• Добавлена поддержка систем, использующих настольные процессоры AMD Ryzen серии 8000G для платформы AM5;

• Значения оптимизатора кривой теперь можно применять «на лету» и нет необходимости в перезапуске системы.

Еще одна новая функция — улучшенная обработка оптимизатора кривой. Эта функция позволяет пользователям точно настраивать кривую напряжения/частоты для всего процессора или отдельных ядер. Эти настройки заменяют настройки по умолчанию, позволяя пользователям повышать или понижать напряжение своих процессоров. В зависимости от цели они могут привести к повышению производительности или повышению энергоэффективности.

Теперь этот процесс должен быть проще, поскольку данная функция больше не требует перезапуска системы. Эти настройки будут применены «на лету».