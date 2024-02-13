Кроме того, младший представитель серии Galaxy S24 опередил и флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra, хотя разница вряд ли будет заметна пользователям

Результаты тестов DxOMark являются хорошей отправной точкой перед выбором следующего смартфона, особенно если человек хочет приобрести его с качественным дисплеем и хорошей камерой. Что касается дисплея, то команда DxOMark недавно протестировала Samsung Galaxy S24 Ultra и поставила его на высшую позицию в текущем рейтинге с общим баллом 155 баллов.

Но это было ожидаемо, поскольку Samsung является наиболее известным производителем и поставщиком дисплеев, опережая LG Display, BOE и Tianma. Таким образом, не будет ошибкой, если сказать, что опыт Samsung дает недавно выпущенной серии Galaxy S24 преимущество в производительности дисплея.

реклама

Это становится более очевидным, если принять во внимание дисплей самого дешевого телефона Samsung из серии Galaxy S24. DxOMark опубликовал результаты тестирования дисплея устройства, и обычный Galaxy S24 оказался очень близок к флагманскому Galaxy S24 Ultra.

Если быть точным, то стандартный Samsung Galaxy S24 получил общую оценку 154 балла, опередив самый дорогой телефон, который предлагает Apple в настоящее время. iPhone 15 Pro Max получил общую оценку 149 баллов в тесте DxOMark.

Что еще более интересно, дисплей более дешевой модели показал лучшие результаты, чем Galaxy S24 Ultra в тестах Touch и Readability. Стандартный Galaxy S24 является на данный момент лидером по этим двум показателям, набрав 170 и 163 балла соответственно. Однако, хотя он и превосходит iPhone 15 Pro Max, нужно учитывать, что разница в баллах невелика.

Таким образом, это не значит, что покупатель не получит хороших впечатлений от просмотра контента, если выберет дорогой iPhone вместо более дешевого Samsung Galaxy S24. Также стоит отметить, что S24 Plus имеет общий балл, аналогичный стандартной модели. Единственная разница заключается в результатах теста Artifacts.