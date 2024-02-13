Однако за такую частоту потенциальным покупателям придется смириться с энергопотреблением до 410 Вт

Предполагаемый процессор Intel Core i9-14900KS попал в базу данных тестов OCCT, что можно рассматривать как подтверждение его существования. Перечисленные характеристики соответствуют тому, что стало известно о предполагаемом процессоре еще в начале января, но чего не ожидалось, так это колоссальной максимальной тепловой мощности процессора. Это все еще неофициальная информация и поэтому может быть изменена, но если она верна, то похоже Intel готова пойти на все, чтобы добиться незначительного повышения производительности.

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По слухам, процессоры Intel Core i9-14900KS представляют собой тщательно отобранные экземпляры Raptor Lake Refresh с восемью высокопроизводительными ядрами Raptor Cove, 16 энергоэффективными ядрами Gracemont и 68 МБ кэш-памяти. Единственные различия между этим процессором и нынешним топовым процессором Intel Core i9-14900K — это частоты и, предположительно, мощность.

Тактовые частоты могут достигать 6,2 ГГц для одноядерного и двухъядерного режима работы, а также 5,9 ГГц для остальных режимов, что на 200–300 МГц выше для P-ядер, а максимальная частота E-ядер составляет 4,5 ГГц — на 100 МГц выше, чем у Core i9-14900K.

Похоже, что за эти экстремальные частоты приходится платить. Предполагаемый процессор Core i9-14900KS потребляет около 410 Вт, что представляет собой огромное количество тепла, которое необходимо эффективно от него отвести. Раньше только чипы HEDT имели такое энергопотребление.

Скорее всего, здесь речь идет о предсерийном экземпляре, а серийные версии процессора могут не иметь такой экстремальной максимальной тепловой мощности. Тем не менее вполне возможно, что следующий выбранный Intel процессор будет потреблять и рассеивать значительно больше энергии, чем обычный Core i9-14900K, поскольку техпроцесс Intel 7 может достигать только определенных тактовых частот без резкого увеличения энергопотребления.

Напомню, что существование процессора Intel Core i9-14900KS официально не подтверждено. Флагманские процессоры Intel Core i9 для настольных ПК предлагают потрясающую производительность «из коробки», и компания должна чувствовать себя уверенно с текущим флагманским чипом Core i9-14900K. Однако всегда находятся люди, которым хочется иметь что-то еще более быстрое и редкое.

Чтобы удовлетворить спрос таких клиентов, Intel в последние годы начала предлагать специальные выпуски процессоров KS, начиная с Core i9-9900KS и заканчивая Core i9-12900KS и Core i9-13900KS. В связи с этим вероятность того, что компания готовит Core i9-14900KS, довольно высока.

Накопление достаточного количества процессоров Raptor Lake Refresh, способных работать на очень высоких тактовых частотах, не должно стать проблемой, поскольку Intel производит огромное количество таких процессорных кристаллов. Однако, если энергопотребление действительно так велико, как следует из этих утечек, то процессорам потребуется мощнейшая система охлаждения, возможно, даже жидкостного типа, что отпугнет значительное количество пользователей.