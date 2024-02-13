Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel Core i9-14900KS будет работать на частоте до 6,2 ГГц
Однако за такую частоту потенциальным покупателям придется смириться с энергопотреблением до 410 Вт

реклама

 Предполагаемый процессор Intel Core i9-14900KS попал в базу данных тестов OCCT, что можно рассматривать как подтверждение его существования. Перечисленные характеристики соответствуют тому, что стало известно о предполагаемом процессоре еще в начале января, но чего не ожидалось, так это колоссальной максимальной тепловой мощности процессора. Это все еще неофициальная информация и поэтому может быть изменена, но если она верна, то похоже Intel готова пойти на все, чтобы добиться незначительного повышения производительности.

реклама

 По слухам, процессоры Intel Core i9-14900KS представляют собой тщательно отобранные экземпляры Raptor Lake Refresh с восемью высокопроизводительными ядрами Raptor Cove, 16 энергоэффективными ядрами Gracemont и 68 МБ кэш-памяти. Единственные различия между этим процессором и нынешним топовым процессором Intel Core i9-14900K — это частоты и, предположительно, мощность.

 Тактовые частоты могут достигать 6,2 ГГц для одноядерного и двухъядерного режима работы, а также 5,9 ГГц для остальных режимов, что на 200–300 МГц выше для P-ядер, а максимальная частота E-ядер составляет 4,5 ГГц — на 100 МГц выше, чем у Core i9-14900K.

 Похоже, что за эти экстремальные частоты приходится платить. Предполагаемый процессор Core i9-14900KS потребляет около 410 Вт, что представляет собой огромное количество тепла, которое необходимо эффективно от него отвести. Раньше только чипы HEDT имели такое энергопотребление.

 Скорее всего, здесь речь идет о предсерийном экземпляре, а серийные версии процессора могут не иметь такой экстремальной максимальной тепловой мощности. Тем не менее вполне возможно, что следующий выбранный Intel процессор будет потреблять и рассеивать значительно больше энергии, чем обычный Core i9-14900K, поскольку техпроцесс Intel 7 может достигать только определенных тактовых частот без резкого увеличения энергопотребления.

 Напомню, что существование процессора Intel Core i9-14900KS официально не подтверждено. Флагманские процессоры Intel Core i9 для настольных ПК предлагают потрясающую производительность «из коробки», и компания должна чувствовать себя уверенно с текущим флагманским чипом Core i9-14900K. Однако всегда находятся люди, которым хочется иметь что-то еще более быстрое и редкое.

 Чтобы удовлетворить спрос таких клиентов, Intel в последние годы начала предлагать специальные выпуски процессоров KS, начиная с Core i9-9900KS и заканчивая Core i9-12900KS и Core i9-13900KS. В связи с этим вероятность того, что компания готовит Core i9-14900KS, довольно высока.

 Накопление достаточного количества процессоров Raptor Lake Refresh, способных работать на очень высоких тактовых частотах, не должно стать проблемой, поскольку Intel производит огромное количество таких процессорных кристаллов. Однако, если энергопотребление действительно так велико, как следует из этих утечек, то процессорам потребуется мощнейшая система охлаждения, возможно, даже жидкостного типа, что отпугнет значительное количество пользователей.

#intel #процессоры #процессоры intel #core i9-14900k #core i9-14900ks
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
16
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
5
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
7
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
+
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
9
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
12
Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
+
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
Сколько стоит БПЛА «Герань», и выгодно ли запускать по 50 дронов-камикадзе за сутки
2
Состоялись испытания складного несущего винта для нового самолета с вертикальным взлётом
+
Garmin обновляет флагманские умные часы новыми функциями и улучшениями
+
Новый рекорд на Steam установлен - 100 тысяч в Helldivers 2
+
Gemini теперь доступен на телефонах Android в большем количестве стран и языков
1
OnePlus готовит Ace 3 Pro с флагманским процессором и рекордным объемом памяти
1
Илон Маск заявил, что его компании причинили России больше ущерба, чем кто-либо ещё
+
Dreame представляет новый робот-пылесос с функцией влажной уборки горячей водой
+
FiiO возвращает к жизни кассетные плееры с новинкой CP13 для любителей аналогового звука
5
HMD Legend и Legend Pro появились на Geekbench с чипом Unisoc
+
Экс-премьер Пакистана Имран Хан обратился к гражданам из тюрьмы с помощью ИИ
+
Приложение Gemini на Android уже можно установить в европейских и азиатских странах
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
337
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
139
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
15
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
20
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
14
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
24
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
16
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
39
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1

Сейчас обсуждают

dmitry07
00:19
А орфографические и пунктуационные ошибки, которые ты допускаешь, это признак наличия у тебя "мнения", или элементарная безграмотность?
Reuters: США отказались принимать предложение России о прекращении огня на Украине
Enforsen Bsv
00:17
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD /// Сам заголовок вызывает снисходительную улыбку ))) На какую возрастную аудиторию рассчитана статья и вооб...
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
Маргарита Громова
00:06
Дык не робит overclockers.ua
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
erno
23:57
Автор написал статью ,послушав недавнее интервью Путина. Своего мнения , мыслей В России не осталось ни у кого. Все повторяем за вождем. Эх, еще журналистами зоветесь.
Reuters: США отказались принимать предложение России о прекращении огня на Украине
palkovvodec
23:51
хватает с избытком, сказал же, что в несколько раз выше она через в начале СВО. в отпуска положенные уходят, а для полной ротации это слишком много народу надо, расчёт на то, что слишком долго это про...
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
Яков Рудев
23:50
Генерацию изображений поддерживает? Типа мидджорней?
Владельцы графических адаптеров линеек GeForce RTX 30 и RTX 40 получат локальный чат-бот от Nvidia
KalitkaS
23:47
Очередная амд тварь слилась, кинув в ЧС, когда я отправил все пруфы превосходства синего.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
KalitkaS
23:46
Как же я сладко разъебал очередного амудешника по фактам, включая тесты игр, бенчи и ценовой сегмент. Просто ничтожные оффники без критического мышления. Вы нелюди, жрите говно, как вы это любите, отс...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Серега Попов
23:42
Перепроверил пару раз дату публикации статьи про эпичную битву процов 20 летней давности , нет не ошибся 13.02.24))))
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Александр Ясавэй
23:40
афтар уверяет нас о том, что Райзены 7000 не держат высокие частоты, то бишь 6000 +. Ты в каком году живёшь-то?
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем