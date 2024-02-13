Раскрыты используемые в каждой модели чипсеты и дополнительные характеристики модели OnePlus Nord 5

Свежая утечка раскрыла некоторые ключевые характеристики будущего смартфона OnePlus Nord 5. Она даже раскрыла подробности о чипсетах, которые могут использоваться в новых моделях Nord CE 5 и CE 5 Lite.

Новой информацией поделился инсайдер @saaaaanjjjuuuu в одной из запрещенных в России социальных сетей. Он заявил, что компания отказывается от моделей Nord 4, Nord CE 4 и Nord CE 4 Lite в качестве преемников линейки Nord 3. Это неудивительно, учитывая, что раньше компания пропускала цифру «4» в своих продуктах.

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Инсайдер добавил, что OnePlus Nord 5 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Смартфон также может получить дисплей AMOLED размером 6,7 дюйма или выше и с частотой обновления 120 Гц. Между тем, на задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения. Что касается версии смартфона - модели Nord CE 5, то она будет оснащена чипсетом Snapdragon 7s Gen 2.

Кроме того, китайский производитель может комплектовать Nord CE 5 Lite процессором Snapdragon 6 Gen 1. Также недавно была обнаружена утечка, демонстрирующая дизайн будущей модели OnePlus Nord. Интересно, что в одном из сообщений утверждалось, что Oppo K12, как ожидается, будет выпущен под названием OnePlus Nord CE 4. Стоит иметь в виду, что на данный момент это всего лишь предположения, поэтому пока относиться к ним стоит с долей скептицизма.