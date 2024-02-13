Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
В сеть попали характеристики смартфонов OnePlus Nord 5, Nord CE 5 и CE 5 Lite
Раскрыты используемые в каждой модели чипсеты и дополнительные характеристики модели OnePlus Nord 5

реклама

 Свежая утечка раскрыла некоторые ключевые характеристики будущего смартфона OnePlus Nord 5. Она даже раскрыла подробности о чипсетах, которые могут использоваться в новых моделях Nord CE 5 и CE 5 Lite.

 Новой информацией поделился инсайдер @saaaaanjjjuuuu в одной из запрещенных в России социальных сетей. Он заявил, что компания отказывается от моделей Nord 4, Nord CE 4 и Nord CE 4 Lite в качестве преемников линейки Nord 3. Это неудивительно, учитывая, что раньше компания пропускала цифру «4» в своих продуктах.

реклама

 Инсайдер добавил, что OnePlus Nord 5 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Смартфон также может получить дисплей AMOLED размером 6,7 дюйма или выше и с частотой обновления 120 Гц. Между тем, на задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения. Что касается версии смартфона - модели Nord CE 5, то она будет оснащена чипсетом Snapdragon 7s Gen 2.

 Кроме того, китайский производитель может комплектовать Nord CE 5 Lite процессором Snapdragon 6 Gen 1. Также недавно была обнаружена утечка, демонстрирующая дизайн будущей модели OnePlus Nord. Интересно, что в одном из сообщений утверждалось, что Oppo K12, как ожидается, будет выпущен под названием OnePlus Nord CE 4. Стоит иметь в виду, что на данный момент это всего лишь предположения, поэтому пока относиться к ним стоит с долей скептицизма.

#смартфоны #oneplus #смартфоны oneplus #oneplus nord ce 5g #oneplus nord 5 #oneplus nord ce 5 lite
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
Презентация Nothing Phone (2a) состоится 5 марта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
15
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
3
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
7
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
9
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
+
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
12
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
Сколько стоит БПЛА «Герань», и выгодно ли запускать по 50 дронов-камикадзе за сутки
2
Пресс-служба РЖД: На "Трассе мужества" построят новый тоннель протяженностью почти 1,5 км
1
Состоялись испытания складного несущего винта для нового самолета с вертикальным взлётом
+
Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
+
Garmin обновляет флагманские умные часы новыми функциями и улучшениями
+
Новый рекорд на Steam установлен - 100 тысяч в Helldivers 2
+
OnePlus готовит Ace 3 Pro с флагманским процессором и рекордным объемом памяти
1
Gemini теперь доступен на телефонах Android в большем количестве стран и языков
1
Dreame представляет новый робот-пылесос с функцией влажной уборки горячей водой
+
FiiO возвращает к жизни кассетные плееры с новинкой CP13 для любителей аналогового звука
5
HMD Legend и Legend Pro появились на Geekbench с чипом Unisoc
+
Илон Маск заявил, что его компании причинили России больше ущерба, чем кто-либо ещё
+
Приложение Gemini на Android уже можно установить в европейских и азиатских странах
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
332
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
135
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
12
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
19
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
24
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
12
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
12
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
33
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1

Сейчас обсуждают

Вадим Андриевский
22:38
Из того что ты описал - конденсатору(ам) в том блоке было больше 10ти лет. У меня корсар бахнул на 450в где то в 2021 , а год рождения его был где то 2008. Валялся лет 5 .Нагрузку дал на все деньги.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Игорь Быков
22:37
Ну хз, какие танцы с амд, юзаю уже 4-й год R5 2600, и никаких с ним проблем, холодный, игры до сих пор нормально тянет. Да, разгона совсем нет, но либо у меня экземпляр такой неудачный, либо мать деше...
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Вадим Андриевский
22:35
Сначала берем топ оперативу , потом мать которая может её потянуть , а только в конце проц в зависимости от бюджета . - тогда будет все летать . Оперативка нынче главный аспект - процессоров хватает с...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Вадим Андриевский
22:30
Инвестировать в процессор может только тот кто вообще далек от комп железа. П.с это как раньше - ноут комп 2 ядра 2 гига = топ. Или как в жигули засунуть мотор от ферари.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Kira625
22:27
Перевернуть тумбочку на крышу вверх колёсами и пусть рассказывает, как обгонял и как подрезал ;)
Робот-курьер врезался в машину и сразу скрылся с места ДТП
Вадим Андриевский
22:23
На счет ерунды хз . Но вот зачем её хранить ? Че за бред. Энергию никак нильзя хранить Вообще ! - это всплеск магнитного колебания . Вакуум собрался хранить ?-ну ну.
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
Вадим Андриевский
22:20
Рейзер еще года 3, 4 назад придумали мышку без батареек. Слабое у тебя сравнение . Литий батарейки как и любые другие столько не ходят как ты написал . Мышка может служить вечно - если ты сможешь пом...
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
Kira625
22:16
Феерические идиоты
Adidas удаляет профили жителей РФ из приложения Adidas Running и вводит дополнительные санкции
Вадим Андриевский
22:16
Конденсатор . Зачем аккумулятор ?
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
Вадим Андриевский
22:15
Где они берут только деньги на такую дурь ? Или это просто отмывание ?
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем