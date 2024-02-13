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ZALMAN представила Micro-ATX корпус P10 для ПК
Новинка примечательна двумя прозрачными панелями слева и спереди

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 Компания ZALMAN сегодня представила новый корпус в форм-факторе Micro-ATX серии P10, который доступен как в черном, так и белом варианте. Яркой особенностью дизайна корпуса является его передний левый угол без опоры, где соединяются передняя и левая панели из закаленного стекла. Пользователь по-прежнему получает стеклянную кромку, это не цельная стеклянная панель. Внутри корпус имеет горизонтально разделенную компоновку, причем нижняя часть доступна только после снятия правой панели, которая имеет перфорацию для обеспечения хорошего воздушного потока. Слева и спереди корпус имеет сплошные стенки, но есть несколько боковых вентиляционных отверстий для пассивной вентиляции отсека блока питания.

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 Максимальное свободное расстояние в отделе материнской платы ZALMAN P10 составляет 38,2 см для видеокарт и 17,3 см для процессорных кулеров. В новинке также имеется мест для устройств расширения и специальный кронштейн для поддержки видеокарты, который можно отрегулировать в соответствии с толщиной конкретного графического ускорителя. Он предотвращает изгиб печатной платы видеокарты с течением времени. Для системы хранения в корпусе имеется один 3,5-дюймовый отсек и дополнительное 2,5-дюймовое крепление. Система охлаждения корпуса представлена тремя посадочными местами для вентиляторов диаметром 120 мм или двух вентиляторов диаметром 140 мм вверху, двумя отсеками для 120- мм вентиляторов на дне и одним предустановленным вентилятором размером 120 мм на задней стенке. Сверху можно установить радиатор размером 360 или 280 мм, а снизу — радиатор длиной 240 мм. Размеры корпуса составляют 216 x 418 x 422 мм (ШxВxГ), а масса - 6,1 кг. Стоимость корпуса Zalman P10 компания пока не раскрывает.

#корпус #zalman #корпуса #корпуса для пк
Источник: techpowerup.com
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