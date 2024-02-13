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Китайский процессор Loongson 3A6000 имеет IPC на уровне Zen 4 и Raptor Lake
Однако низкая тактовая частота и ограниченное количество ядер оставляют 3A6000 далеко позади современных конкурентов от AMD и Intel

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 Согласно обзору, сделанному Geekwan, китайский процессор Loongson 3A6000, хотя и не обладает достаточной производительностью, на самом деле почти соответствует новейшим архитектурам AMD и Intel по количеству инструкций на такт. Хотя разработанный в Китае процессор 3A6000 далек от уровня производительности новейших процессоров x86 и Arm, его высокий IPC показывает многообещающие перспективы для будущих поколений чипов Loongson, если компания сможет предложить более высокие частоты.

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 В 3A6000 используется архитектура LoongArch, собственная разработка, которая привлекла внимание как потенциальный клон MIPS, используемую Loongson в течение многих лет. Чип изготовлен по 12-нм техпроцессу, вероятно, китайской SMIC, имеет четыре ядра и восемь потоков, способных разгоняться до 2,5 ГГц при мощности TDP 50 Вт. Процессор включает кэш-память L2 объемом 256 КБ, кэш L3 объемом 16 МБ и совместим с памятью DDR4-3200. Процессор 3A6000 создан для потребительских ПК и теоретически конкурирует с процессорами самого низкого уровня от AMD и Intel.

 Учитывая, что 3A6000 имеет такую низкую тактовую частоту по сегодняшним меркам (даже Pentium Gold G7400 имеет тактовую частоту в режиме ускорения 3,7 ГГц), неудивительно, что тесты от Geekwan показали невысокую производительность процессора Loongson. Он не смог даже догнать процессор Intel Core i3-10100 2020 года, который имел преимущество в производительности примерно от 20 до 40%. Эффективность также не была впечатляющей: 3A6000 потреблял около 40 Вт, а чип от Intel — около 30 Вт. Это не очень хороший результат для 3A6000, учитывая, что базовая технология Core i3-10100 фактически родом из 2016 года.

 С другой стороны, 3A6000 имеет действительно отличный IPC или количество инструкций за такт. Это показывает производительность за такт и, по сути, оценивает производительность самой архитектуры. IPC, как известно, сложно улучшить, и многие разработчики улучшают производительность, уделяя внимание другим характеристикам, таким как количество ядер, тактовая частота или кэш.

 В тесте производительности SPEC 2017 с целыми числами и числами с плавающей запятой, когда все процессоры работали на равной частоте 2,5 ГГц, чип Loongson выглядит гораздо более мощным. Он опережает Ryzen 9 5950X на базе Zen 3 и едва уступает Ryzen 9 7950X на базе Zen 4 и Raptor Lake Core i9-14900K. Сравнение не столь благоприятное для 3A6000 по производительности с плавающей запятой, но, тем не менее оно довольно близкое. Эти результаты подтверждают предыдущие тесты, которые показали, что 3A6000 обладает впечатляющими показателями IPC.

 Компания Loongson пока не в состоянии конкурировать с современными флагманскими процессорами AMD, Intel, Apple и другими производителями. 3A6000 не может по-настоящему использовать свой великолепный IPC, поскольку у него очень низкая тактовая частота, а также ему не хватает ядер и размера кэша. Следующее поколение процессоров 3A7000 компании может улучшить эти показатели, поскольку, по слухам, он будет использовать 7-нм техпроцесс, который может помочь повысить тактовую частоту и предоставить больше места для большего количества ядер и кэш-памяти.

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Источник: tomshardware.com
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