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Раскрыты характеристики графических процессоров Navi 48 и Navi 44 на архитектуре RDNA 4
В утечке, опубликованной инсайдером Moore’s Law Is Dead, указываются подробности о производительности, характеристиках памяти и многом другом

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 Ожидается, что в предстоящей серии графических ускорителей AMD на архитектуре RDNA 4 будут представлены только видеокарты начального и среднего уровня, поскольку утечки указывают на отсутствие высокопроизводительных моделей RX 8000. Но даже без каких-либо флагманских продуктов производительность топовой карты RDNA 4 может быть вполне приличной согласно информации известного инсайдера Moore’s Law Is Dead.

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 Инсайдер утверждает, что графический процессор Navi 48 может обеспечить производительность между RX 7900 XT и RX 7900 XTX и получить размер кристалла площадью от 300 до 350 мм2. Для сравнения: Navi 31 внутри RX 7900 XT имеет размер кристалла 529 мм2, в то время как конкурирующая с ним RTX 4070 Ti SUPER имеет гораздо меньший кристалл AD103 размером 379 мм2.

 Также Moore’s Law Is Dead сообщает, что Navi 48 получит 256-битный интерфейс памяти стандарта GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с по крайней мере для первоначального запуска. Другими словами, в будущем AMD может использовать разные модули памяти для разных карт на GPU Navi 48.

 Что касается графического процессора Navi 44, то он должен быть чипом нижнего среднего класса и предположительно иметь производительность от RX 7600 XT до RX 7800 XT. Что может сделать графический процессор на уровне RX 7700 XT, но при этом он будет намного лучше, чем RTX 4060 Ti.

 Кроме того, сообщается, что Navi 44 имеет размер кристалла менее 210 мм2. Если это правда, то графический процессор будет соответствовать Navi 33, используемому в RX 7600 XT, площадь кристалла которого составляет 204 мм2.

 Наконец, инсайдер также предполагает, что графические процессоры RDNA 4 будут производиться на TSMC с использованием техпроцесса N4P и монолитного дизайна. Это было бы большим отличием от нынешней линейки RDNA 3 от AMD, в которой карты MCM находятся в среднем/верхнем диапазоне, а монолитные относятся к нижнему уровню. Источник информации также утверждает, что инженерные образцы настольных карт Strix Point и RX 8000 в настоящее время имеют частоту от 3 до 3,3 ГГц, это немного выше, чем у розничных графических процессоров RDNA 3. Например, чип Navi 31 внутри RX 7900 XTX имеет тактовую частоту в режиме ускорения 2,5 ГГц.

 Важно отметить, что карты на архитектуре RDNA 4, как ожидается, будут выпущены не раньше третьего квартала 2024 года с вероятностью, что запуск может быть перенесен на первый квартал следующего года. Это означает, что впереди еще около года ожидания, прежде чем мы официально услышим что-нибудь конкретное от AMD.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rdna 4 #rx 8000 #navi 44 #navi 48
Источник: notebookcheck.net
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