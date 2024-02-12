Это стало возможным благодаря использованию стороннему проекту ZLUDA, созданному при изначальной поддержке компании AMD

В сети появилась информация, что AMD взяла на себя проект одного разработчика под названием ZLUDA, который изначально представлял собой встроенную реализацию CUDA для работы через Intel OneAPI. Этот проект, реализация которого уже прекращена, позволил приложениям CUDA работать на оборудовании Intel. Оказывается, AMD связалась с разработчиком этого проекта, чтобы узнать, будет ли он заинтересован в портировании инструмента для работы на графических процессорах AMD через платформу HIP/ROCm.

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Согласно сообщению ресурса Phoronix, проект возобновился с целью обеспечить возможность запуска приложений CUDA на оборудовании AMD без необходимости каких-либо переводов или изменений кода. Хотя не все приложения пока работают в исходном виде, например, NVIDIA Optix, разработчики теперь могут запускать двоичные файлы без изменений на графических процессорах Radeon. Единственное требование — включить библиотеку ZLUDA, которая заменит CUDA.

Проект вернулся к жизни, но AMD фактически прекратила его поддержку. Но это дало создателю возможность поделиться кодом как бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом, и именно это и происходит сейчас. Компания Phoronix протестировала библиотеку и подтвердила, что программное обеспечение с поддержкой CUDA безупречно работает на ROCm без каких-либо необходимых модификаций.

По сути, это означает, что разработчики теперь имеют доступ к поддержке CUDA для программного обеспечения, которое не оптимизировано специально для оборудования AMD. Можно использовать CUDA в качестве API рендеринга для Blender 4.0 или V-Ray. Для Blender, в котором также доступен вычислительный рендер Radeon HIP, это означает, что графические процессоры Radeon могут работать быстрее через библиотеку ZLUDA, чем через HIP.

Библиотека ZLUDA теперь имеет открытый исходный код и уже дает отличные результаты, хотя, возможно, еще не поддерживает все приложения, теперь может продолжаться при поддержке других разработчиков. Непонятно, почему AMD решила финансировать проект ZLUDA в течение двух лет, а затем прекратить поддержку.

Анджей Яник являющийся единственным разработчиком этого проекта, продолжит свою работу. Одна из идей, которую стоит изучить — включение NVIDIA DLSS через ZLUDA на графических процессорах Radeon. Официальная страница проекта уже обновлена для отражения проект ZLUDA, который теперь ориентирован на графические процессоры AMD. Разработчик также делится результатами собственных тестов по сравнению с реализацией OpenCL: