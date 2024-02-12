Суперразрешение Windows будет использовать искусственный интеллект во всех приложениях

Технология сверхвысокого разрешения потрясла игровую сферу, предоставив игрокам возможность улучшить игровой процесс за счет повышения производительности, даже если это означает небольшое ухудшение визуальных эффектов. Это нововведение также дало разработчикам игр возможность выпускать игры, которые могли бы с трудом работать без этих технологий, особенно когда речь идет о расширенных функциях, таких как трассировка лучей или трассировка пути.

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Похоже, что Microsoft изучает идею внедрения технологий масштабирования приложений, о чем свидетельствует обнаружение её в инсайдерской сборке Windows 11 выпуска 24H2. Эта функция предположительно скрыта, но некоторые опытные пользователи быстро нашли ссылку на эту технологию и смогли её активировать.

Данная функция должна находиться в разделе «Система» → «Дисплей» → «Графика», где пользователи могут выбрать либо включить «автоматическое суперразрешение», либо изменить эти настройки для каждого приложения. Согласно сообщению, эта функция будет работать на ядрах NPU/Al, которые также должны включать тензорные ядра графического процессора.

Трудно оценить потенциал такой технологии для приложений Windows, возможно, что данная функция будет использоваться в медиаплеерах. Вместо того чтобы полагаться на специальные сборки приложений, использующие технологии сверхвысокого разрешения, такие как RTX Video Super Resolution или FidelityFX Super Resolution все, что пользователям нужно будет сделать, это включить сверхвысокое разрешение для всей системы.

Более того, такие настройки также могут быть применены к играм, что потенциально позволит пользователям включить Super Resolution для более широкого спектра игр, которые просто никогда не получат официальную поддержку масштабирования, например, ретро-игры.

Эта функция теперь присутствует в сборке Windows 11 24H2, выпуск которой запланирован на конец этого года. Точная дата пока не сообщается.