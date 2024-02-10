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Следующая версия Windows 11 24H2 будет ориентирована на искусственный интеллект
Ранее предполагалось, что данная версия получит название Windows 12

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 Слухи о Windows 12 циркулируют уже некоторое время, причем некоторые из них указывают на выпуск новой ОС во втором полугодии 2024 года. Тем не менее Microsoft подтвердила в блоге Windows Insider, что Windows 11 24H2 станет следующим крупным обновлением функций, которое выйдет в 2024 году, что практически опровергло слухи о потенциальном выпуске Windows 12 во второй половине 2024 года.

 Microsoft никогда официально не заявляла о выходе Windows 12 и о ее существовании каким-либо образом, но было достаточно доказательств, подтверждающих предположения о потенциальном выпуске Windows 12 в 2024 году. Даже генеральный директор Qualcomm предположил, что Windows 12 может появиться в этом году.

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 Дорожная карта Microsoft на 2024 год указывала на массовые обновления Windows 11, включая большие усилия по интеграции искусственного интеллекта во всю ОС, что вызвало предположения, о возможности объединения всех этих новых функций в новую версию Windows.

 Эта логика исходит из предыдущей истории Microsoft с Windows 11, когда она скрывала существование Windows 11 вплоть до ее запуска. Многие основные части также пришли из Windows 10X. Windows 11 изначально классифицировалась как обновление функций Windows 10, получившее название «Sun Valley», а затем была представлена как Windows 11 в конце 2021 года.

 Но теперь точно известно, что это не так. В последнем сообщении блога Microsoft Windows Insider говорится, что все сборки, начинающиеся с номера 26 в каналах Canary и Dev, теперь будут идентифицироваться как Windows 11 версии 24H2.

 Это не меняет никаких планов Microsoft на 2024 год: все функции, которые, как предполагается, появятся в Windows 12, будут выпущены в будущем патче Windows 11 24H2. Ожидается, что 24H2 станет крупным патчем, который будет интегрировать искусственный интеллект во всю ОС, используя преимущества новых аппаратно-ускоренных нейронных процессоров, присутствующих во всех новых ПК с искусственным интеллектом, анонсированных ранее в этом году.

 Windows 11 24H2 также будет единственным крупным обновлением функций за весь 2024 год. Microsoft решила вернуться к ежегодному циклу выпуска обновлений функций Windows вместо того, чтобы выпускать крупное обновление функций каждые несколько месяцев. Тем не менее Windows 11 по-прежнему будет получать небольшие обновления.

 Следует отметить, что Windows 11 все еще пытается получить признание и по-прежнему не так популярна, как Windows 10. Добавление третьей ОС еще больше фрагментирует базу пользователей Windows. Microsoft может выпустить Windows 12 в будущем, но, вероятно, это произойдет не в текущем году.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #windows 12 #windows 11 24h2 #microsoft windows 11
Источник: tomshardware.com
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