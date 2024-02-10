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Оверклокер смог разогнать Radeon 780M до частоты 3,15 ГГц
В тесте процессор Ryzen 7 8700G оказался в среднем на 37% быстрее при разгоне iGPU и памяти

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Экстремальный оверклокер SkatterBencher, у которого за плечами несколько мировых рекордов, смог разогнать встроенную графику Radeon 780M до частоты 3,15 ГГц и оперативную память DDR5 до 8000 МГц, добившись прироста в среднем на 37% при всех видах рабочих нагрузок. Даже при разгоне только Radeon 780M производительность может вырасти на 22%.

 В своем подробном анализе SkatterBencher исследовал пять методов улучшения игровой производительности Ryzen 7 8700G, начиная с простого включения PBO и EXPO, а затем ручного разгона iGPU, CPU и памяти. Ryzen 7 8700G и его графика прошли такие тесты, как Geekbench 6 GPU и 3DMark Night Raid, а также три игры с разрешением 1080p, включая Returnal.

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 При полностью ручном разгоне SkatterBencher смог достичь пиковой тактовой частоты 3,15 ГГц на Radeon 780M и устойчивой частоты 3086 МГц. Это немного выше штатной тактовой частоты 2900 МГц или 2881 МГц, согласно фактическим результатам тестов.

 Полностью ручной разгон ЦП, iGPU и памяти привел к увеличению производительности на 37,75% по сравнению со стандартным Ryzen 7 8700G, что приблизило чип к бюджетным настольным видеокартам. Результат разогнанного APU в 39427 баллов близок к 41211 баллам, показываемым RX 6400. Однако SkatterBencher утверждает, что разгон памяти был не совсем стабильным. Возможно, более реалистичной будет чуть меньшая тактовая частота памяти с улучшением в чуть более 30 процентов.

 Пользователям, которые не хотят разгонять и найти идеальную частоту и тайминги для своей оперативной памяти, повезло. Простое включение PBO и EXPO позволило повысить производительность на 15%, и для этого требовалось всего лишь включить эти настройки в BIOS. Повышение производительности на 22% было достигнуто за счет перехода с PBO на заданную вручную частоту графического процессора 3150 МГц при напряжении 1,2 В, что намного проще, чем ручная настройка PBO.

 Хотя очевидно, что разгон Ryzen 7 8700G может превратить его из хорошего APU в чип, примерно равный реальной видеокарте, все же ясно, что он не может заменить низкопроизводительные графические процессоры, такие как RX 6400, RTX 3050 6 ГБ и Арк А380. Ryzen 7 8700G по-прежнему очень дорог для своего уровня производительности. Процессор стоит 330 долларов сам по себе, тогда как одна из этих недорогих настольных карт стоит максимум 150 долларов и может работать в паре с дешевым процессором стоимостью от 100 до 150 долларов. Ryzen 7 8700G также потребуется высокопроизводительная память DDR5, если пользователь хочет иметь хоть какой-то шанс достичь частоты 8000 МГц, что, очевидно, больше всего влияет на производительность Radeon 780M.

 Кроме того, Radeon 780M сильно нагревается и потребляет 156 Вт при ручном разгоне графического процессора. Это больше мощности, чем использует RTX 4060, что не имеет смысла, учитывая, насколько быстрее RTX 4060. Даже с PBO Radeon 780M потребляет от 69 до 83 Вт, что эквивалентно карте RX 6400 с его TDP в 75 Вт. SkatterBencher показал, что при совместной нагрузке на процессор и графический ускоритель Ryzen 7 8700G может достичь колоссальных 260 Вт при ручном разгоне, и для этого Ryzen 7 8700G понадобится очень хороший кулер.

#amd #процессоры #процессоры amd #radeon 780m #ryzen 7 8700g #rx 6400
Источник: tomshardware.com
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Разгон iGPU в Ryzen 7 8700G и памяти делает интегрированную графику в среднем на 37% быстрее
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