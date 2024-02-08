Информация Geekbench сообщает о наличии в смартфоне Realme 12+ 5G чипсета Dimensity от Mediatek

Сообщается, что Realme работает над моделью Realme 12+ 5G для мирового и китайского рынков. Сообщения показали, что телефон Realme с номером модели RMX3866 будет называться Realme 12+ 5G, когда он будет представлен во всем мире. Телефон Realme с аналогичным номером модели и кодом модели RMX3866, который недавно появился на китайских сертификационных платформах, таких как 3C и TENAA, считается китайским вариантом Realme 12+ 5G. Теперь глобальная версия Realme 12+ 5G появилась на платформе тестирования Geekbench, как обычно, с указанием чипсета, оперативной памяти и версии Android.

Согласно списку Geekbench, Realme 12+ 5G будет иметь номер модели MT6877V/TTZA. Детали процессора и графического ускорителя чипсета позволяют предположить, что устройство может быть оснащено набором микросхем Dimensity 7050. В списке также указано 12 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 14, которая, вероятно, будет иметь оболочку Realme UI 5. В одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало 958 и 2346 баллов соответственно.

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Предполагается, что китайский вариант Realme 12+ 5G может быть запущен вместе с Realme 12 Pro и 12 Pro+ уже в этом месяце. Модели Pro уже поступили на мировой рынок. Следовательно, вполне вероятно, что версия Realme 12+ может выйти в марте на рынках за пределами Китая.

Что касается остальных характеристик, то согласно сертификации TENAA, предполагаемый Realme 12+ 5G будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и, возможно, частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор смартфона будет иметь емкость 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 67 Вт. В Китае устройство может поступить также с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Ожидается, что Realme 12+ 5G будет оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой и тройным задним модулем с датчиками на 50, 8 и 2 мегапикселя. За конфиденциальность смартфона будет отвечать встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.