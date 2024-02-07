При активации данного мода, можно добиться увеличения производительности в играх в среднем на 6%

Если пользователи используют старую платформу, которая не поддерживает ReBAR, то существует обходной путь. Проект с открытым исходным кодом ReBarUEFI, отмеченный HKEPC и PCGamer, предлагает решение, которое предположительно повышает производительность игр в среднем на 6%.

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Функция ResizableBAR приобрела популярность ещё в 2020 году, когда AMD представила свою технологию Smart Access Memory, которая по сути была маркетинговым названием существующей функции PCI Express, обычно не использовавшейся. Хотя эта функция присутствовала во многих материнских платах более десяти лет, широкое внимание она привлекла только благодаря AMD Smart Access Memory, что побудило других производителей графических процессоров последовать этому примеру.

Проект ReBarUEFI работает как модуль загрузки, заменяя существующие функции, проверяющие совместимость ReBAR. Он регулирует размер ReBAR во время загрузки системы и убеждает систему активировать его. Следует признать, что это не является универсальным решением, и на некоторых платформах может потребоваться включение кодирования 4G, даже если такие функции скрыты в параметрах, но подробности о том, как этого добиться, доступны на странице GitHub.

По сути, эта модификация позволяет пользователям активировать ReBAR на устаревших платформах, таких как Intel Sandy Bridge 2011 года. После активации ReBAR может выделить более 256 МБ системной памяти для сопоставления с памятью графического процессора. Такое распределение может заметно повысить производительность многих игр. По словам автора этого мода, включение ReBAR на процессоре Core i3-3470 в сочетании с графическим ускорителем Radeon RX 580 может привести к увеличению производительности до 12% после активации размера BAR размером 2 ГБ.

Однако стоит иметь в виду, что, как всегда, при использовании модов рекомендуется соблюдать большую осторожность, особенно при работе с BIOS.