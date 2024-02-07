Теперь карта стала на 200 долларов дешевле, чем изначальная рекомендованная цена ускорителя в конце 2022 года

Компания Sapphire снизила цену на свою модель PULSE на базе графического процессора Radeon RX 7900 XT до 699 долларов. Это не первый раз, когда стоимость карты опускается до такого уровня, но впервые такое предложение доступно для онлайн-покупки. В последний раз это произошло в июне только при условии самовывоза из немецкого магазина MicroCenter.

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В прошлом месяце AMD снизила цену на свой графический ускоритель Radeon RX 7900 XT до 749 долларов, но розничные продавцы и, что более важно, партнеры по производству карт быстро отреагировали на это снижение цен, выставив цену в 709 долларов. Как и ожидалось, это был лишь вопрос времени, когда мы снова увидим, как цена преодолеет психологический барьер в 700 долларов.

Напомню, что AMD Radeon RX 7900 XT оснащена графическим процессором Navi 31 с 5376 потоковыми процессорами. Карта была выпущена более года назад, в декабре 2022 года по цене 899 долларов. Текущая корректировка цен на второй лучший настольный графический процессор AMD с архитектурой RDNA3 на величину 200 долларов состоялась через неделю после того, как NVIDIA выпустила RTX 4080 SUPER с 16 ГБ памяти.

Основным преимуществом видеокарты AMD RX 7900XT является больший объем памяти в 20 ГБ по более низкой цене - почти на 300 долларов, при этом ускоритель всего на 10–15% медленнее в большинстве игровых тестов.