Это не максимальный показатель в целом, но значительное достижение для платформы AM5, учитывая двухканальный режим работы памяти

Процессоры AMD Ryzen 8000G привлекают внимание энтузиастов благодаря поддержке высокочастотного разгона памяти. Недавно оверклокерам удалось добиться разгона памяти до DDR5-10346 с помощью чипа Ryzen 7 8700G на материнской плате AORUS B650 AORUS Tachyon. Однако команда ASUS OC уже установила новый рекорд.

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SafeDisk только что опубликовал подробную информацию о новой попытке разгона с использованием материнской платы ROG Crosshair X670E Gene с двухканальной памятью DDR5, работающей со скоростью 10600 МТ/с. Это знаменует собой новый рекорд для памяти DDR5 на платформе Ryzen 8000G, что делает результат самым быстрым разгоном памяти на сокете AMD AM5.

Разгон был достигнут с использованием памяти G.Skill Trident Z5, первоначально проверенной на соответствие спецификациям CL36 7800 МТ/с. Было обнаружено, что она работает стабильно при разгоне до 10600 МТ/с с CL50 и напряжением 1,4 В. Интересно, что ни для памяти, ни для APU не потребовалось никакого экзотического охлаждения, а использовалось стандартное жидкостное охлаждение.

Есть сообщения, предполагающие потенциальную ошибку в прошивке AGESA, которая может отображать более высокие частоты, чем фактически достигается. SafeDisk поделился снимком с осциллографа в качестве доказательства точности достигнутой частоты памяти.

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Хотя успех SafeDisk, возможно, не так высок, как успех Intel в официальном рейтинге HWBOT по разгону памяти, важно помнить, что AMD использует двухканальную память вместо одноканальной конфигурации Intel.