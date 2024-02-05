Причем карта на 20% быстрее, чем RX 7600 XT стоимостью на 15 долларов дороже

Хотя NVIDIA GeForce RTX 4060 по-прежнему комфортно себя чувствует при цене в 299 долларов, именно вариант "Ti" постепенно начинает ощущать давление со стороны последней модели AMD - RX 7600 XT. Данная видеокарта стоимостью 329 долларов, которая дебютировала на прошлой неделе, не такая быстрая, как RTX 4060 Ti, но у нее есть 16 ГБ оперативной памяти, что, естественно, влияет на предпочтение пользователей и маркетинг NVIDIA в отношении бюджетных 16-гигабайтных графических ускорителей.

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В прошлом году NVIDIA представила собственную версию RTX 4060 Ti емкостью 16 ГБ, однако ее уже можно было увидеть по цене 430 долларов, что более чем на 70 долларов меньше рекомендованной розничной цены NVIDIA. Хотя цена на карту немного выросла до 444 долларов, она все равно представляет собой существенное снижение по сравнению с менее выгодной рекомендованной розничной ценой в 499 долларов, установленной в июле прошлого года.

Сегодня основное внимание уделяется версии с объемом памяти 8 ГБ, например, модели Gigabyte Gaming OC. Цена этой карты сегодня была снижена до 343,99 долларов у двух крупных розничных продавцов в США, это указывает на то, что такое снижение является запланированным изменением цены со стороны Gigabyte, а не отдельных розничных продавцов.

﻿Таким образом цена сейчас на 14% ниже, чем в июне 2023 года, когда она составляла 399 долларов. Хотя карта доступна для покупки по цене, которая на 10% ниже начальной, это первый раз, когда она достигла такого низкого уровня.

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﻿Согласно обзору TechPowerUP, версия RTX 4060 Ti с объемом памяти 8 ГБ демонстрирует преимущество в производительности от 10% до 20% по сравнению с Radeon RX 7600XT. Это много, учитывая, что цена всего на 4,5% больше по сравнению с графическим процессором Radeon. Если не рассматривать разрешение 4K, которое не предназначено 128-битной модели, то это гораздо более выгодное предложение, чем RTX 4060 Ti 16 ГБ, продающаяся по самой низкой на данный момент цене в 444 доллара.